Высший антикорсуд решил конфисковать PINbank у россиянина Гинера

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда 27 февраля удовлетворила исковое заявление Министерства юстиции к российскому гражданину, решив взыскать в доход государства его активы в размере 88,89% акций украинского банка, говорится в сообщении суда.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

В свою очередь, как уточнил в своем Telegram-канале глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, речь идет о Первом инвестиционном банке (PINbank) и его владельце - российском бизнесмене Евгении Гинере, который также является президентом футбольного клуба "ЦСКА" ( Москва).

"Российские олигархи заплатят за преступления России своими активами. И это происходит уже. Все в рамках закона "О санкциях" и общепринятых представлений человечества о справедливости. Далее будет Ocean Plaza. Россияне несут и будут нести ответственность за преступления против Украины. Мы заставим их заплатить за все!" – написал он.

Отметим, что 22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривавшее наложение 13 видов санкций сроком на десять лет на 256 человек, среди которых был и Гинер. Впрочем, применение такого вида санкции как обращение активов в доход государства, предусмотренного в законе о санкциях в мае 2022 года, требует именно судебного решения по иску Минюста.

Напомним, что несколько дней назад Государственное бюро расследований провело обыски у членов правления и наблюдательного совета и в офисе PINbank "для проверки информации о правомерности получения и использования банком финансовых преференций" в сумме более 1,6 миллиарда гривен.

По данным Национального банка, на начало 2023 года PINbank имел 1093,6 миллиона гривен активов и 828,1 миллиона гривен обязательств. Размер капитала финучреждения составлял 265,5 миллионов гривен.