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ДБР провело обыски у представителей Pinbank, который принадлежит россиянину Гинеру
Государственное бюро расследований провело обыски у членов правления и наблюдательного совета и в офисе банка, бенефициарным владельцем которого является владелец российского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
ГБР не называет банк, но по данным НБУ, Гинер является бенефициарным собственником АО "Первый инвестиционный банк" (Pinbank).
Следственные действия проводились для проверки информации о правомерности получения и использования банком финансовых преференций на сумму более 1,6 млрд гривен. По данным следствия, некоторые из них учреждение получило после начала активной фазы боевых действий.
Сумма, полученная Pinbank, составляет более 50% его активов и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала финучреждения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также в ГБР отметили, что проверяют информацию о причастности высокопоставленных должностных лиц и депутатов РФ к совершению преступлений на территории Украины. В частности, через прямой или косвенный контроль над предприятиями критической энергетической инфраструктуры Украины.
Напомним, что Евгений Гинер уже не в первый раз попадает в зону внимания украинских ведомств. В ноябре 2022 Печерский районный суд Киева наложил арест на доли в стратегических украинских предприятиях и ценные бумаги, конечными владельцами которых являются граждане России. Речь шла об активах депутата Госдумы РФ Александра Бабакова, члена комитета Госдумы РФ по международным делам Евгения Гинера и "вора в законе" Михаила Воеводина.
В частности, были арестованы доли в уставных капиталах пяти компаний: АО "Житомироблэнерго" (95,54%), АО "Херсоноблэнерго" (99,99%), ЧАО "Кировоградоблэнерго" (72,9%), АО "Черновцыоблэнерго" (96,78%), АО "Ровнооблэнерго" (93,24%). Этими долями в разных пропорциях владеют ООО "ВС Груп Менеджмент" и нидерландские "ВС Энерджи Интернешнл Н.В." и Washington Holdings BV, которые объединены в группу VS Energy.
Впоследствии правоохранители провели обыски в VS Energy. В Службе безопасности Украины объяснили это минимизацией влияния РФ на энергосистему Украины. На основе материалов СБУ Александру Бабакову объявили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины.