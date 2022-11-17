Группа компаний VS Energy считает необоснованным решение суда об аресте их активов

Акционеры VS Energy считают необоснованным решение суда об аресте активов группы компаний и заявили, что среди собственников нет граждан РФ.

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Об этом сообщила пресс-служба группы компаний VS Energy.

"Группа компаний VS Energy заявляет о необоснованности действий прокурора и решений украинского суда, направленных на ограничение деятельности ее предприятий и корпоративных прав акционеров и будет защищать свои интересы в судах украинской и международной юрисдикций", - говорится в сообщении.

В VS Energy подчеркнули, что не согласны с обвинениями о связях с РФ и добавили, что нынешняя структура акционеров группы компаний подлежала детальной проверке как в ЕС, так и в Украине.

"Евгений Гинер перестал быть акционером группы еще в 2014 году как юридически, так и фактически. С тех пор он не имеет никакой связи с группой или ее сотрудниками. Что касается Александра Бабакова и Михаила Воеводина, то они никогда не владели акциями группы компаний VS Energy", – говорится в сообщении.

Напомним, издание "Экономическая правда" ранее сообщило, что Печерский районный суд Киева наложил арест на доли в стратегических украинских предприятиях и ценные бумаги, конечными собственниками которых являются граждане России. Речь идет об активах депутата Госдумы РФ Александра Бабакова, члена комитета Госдумы РФ по международным делам Евгения Гинера и Михаила Воеводина – так называемого "вора в законе" по прозвищу "Миша Лужнецкий".

В частности, арестованы доли в уставных капиталах пяти компаний: АО "Житомироблэнерго" (95,54%), АО "Херсоноблэнерго" (99,99%), ЧАО "Кировоградоблэнерго" (72,9%), АО "Черновцыоблэнерго" ( 96,78%) и АО "Ровнооблэнерго" (93,24%). Этими частями в разных пропорциях владеют ООО "ВС Груп Менеджмент" и нидерландские "ВС Энерджи Интернешнл Н.В." и Washington Holdings B.V., объединенных в группу VS Energy.

"ВС Энерджи Интернейшнл Украина" объединяет в единой системе управления пять энергораспределительных предприятий-операторов систем распределения ("Херсоноблэнерго", "Житомироблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Ровнооблэнерго").

В июле Киевский апелляционный суд не удовлетворил ходатайство Офиса Генпрокурора об аресте активов группы компаний VS Energy. ДБР под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора проводило досудебное расследование, в ходе которого проверялась информация о причастности российского бизнеса к группе компаний VS Energy. Однако предоставленные в суд доказательства оказались неубедительными.