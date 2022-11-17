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Бизнес
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Группа компаний VS Energy считает необоснованным решение суда об аресте их активов

Группа компаний VS Energy считает необоснованным решение суда об аресте их активов

Акционеры VS Energy считают необоснованным решение суда об аресте активов группы компаний и заявили, что среди собственников нет граждан РФ.

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Об этом сообщила пресс-служба группы компаний VS Energy.

"Группа компаний VS Energy заявляет о необоснованности действий прокурора и решений украинского суда, направленных на ограничение деятельности ее предприятий и корпоративных прав акционеров и будет защищать свои интересы в судах украинской и международной юрисдикций", - говорится в сообщении.

В VS Energy подчеркнули, что не согласны с обвинениями о связях с РФ и добавили, что нынешняя структура акционеров группы компаний подлежала детальной проверке как в ЕС, так и в Украине.

"Евгений Гинер перестал быть акционером группы еще в 2014 году как юридически, так и фактически. С тех пор он не имеет никакой связи с группой или ее сотрудниками. Что касается Александра Бабакова и Михаила Воеводина, то они никогда не владели акциями группы компаний VS Energy", – говорится в сообщении.

Напомним, издание "Экономическая правда" ранее сообщило, что Печерский районный суд Киева наложил арест на доли в стратегических украинских предприятиях и ценные бумаги, конечными собственниками которых являются граждане России. Речь идет об активах депутата Госдумы РФ Александра Бабакова, члена комитета Госдумы РФ по международным делам Евгения Гинера и Михаила Воеводина – так называемого "вора в законе" по прозвищу "Миша Лужнецкий".

В частности, арестованы доли в уставных капиталах пяти компаний: АО "Житомироблэнерго" (95,54%), АО "Херсоноблэнерго" (99,99%), ЧАО "Кировоградоблэнерго" (72,9%), АО "Черновцыоблэнерго" ( 96,78%) и АО "Ровнооблэнерго" (93,24%). Этими частями в разных пропорциях владеют ООО "ВС Груп Менеджмент" и нидерландские "ВС Энерджи Интернешнл Н.В." и Washington Holdings B.V., объединенных в группу VS Energy.

"ВС Энерджи Интернейшнл Украина" объединяет в единой системе управления пять энергораспределительных предприятий-операторов систем распределения ("Херсоноблэнерго", "Житомироблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Ровнооблэнерго").

В июле Киевский апелляционный суд не удовлетворил ходатайство Офиса Генпрокурора об аресте активов группы компаний VS Energy. ДБР под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора проводило досудебное расследование, в ходе которого проверялась информация о причастности российского бизнеса к группе компаний VS Energy. Однако предоставленные в суд доказательства оказались неубедительными.

Автор:
Нина Комащенко