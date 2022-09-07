Группа компаний VS Energy: Наши региональные облэнерго будут готовы к зиме по максимуму

Игорь Судак, гендиректор "ВС Энерджи Интернейшнл Украина", объединяющий в единой системе управления группу из пяти украинских облэнерго, рассказал в интервью изданию DSNews, как облэнерго на местах готовятся к зимнему периоду.

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"Понимая, что этой зимой следует ожидать увеличения электропотребления на бытовые нужды потребителей, наши компании с повышенным вниманием подходят к обеспечению готовности распределительной сети и резервов", - подчеркнул Игорь Судак.

В настоящее время облэнерго имеют обязательный план подготовки предприятий к зиме, который длится много месяцев и работают в соответствии с ним.

"Проводится постоянный мониторинг технического состояния электросетей, проводится уточнение объемов работ для готовности эксплуатации энергообъектов в условиях повышения токовых нагрузок и снижения температуры окружающей среды", - отметил гендиректор "ВС Энерджи Интернейшнл Украина".

Каждое облэнерго производит и дополнительные виды работ, чтобы к зиме быть максимально готовыми. "Например, мы начали закупать новые машины для оперативно-выездных бригад. Также закупаем материалы и оборудование для пополнения аварийного запаса", – рассказывает Игорь Судак и отмечает: "В этом году согласно рекомендациям министерства мы увеличиваем уровень этих запасов, чтобы подстраховаться на все случаи.. Сейчас вся эта работа ведется еще активнее, чем в мирное время".

Компания "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" объединяет в единой системе управления пять энергораспределительных предприятий-операторов систем распределения ("Херсоноблэнерго", "Житомироблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Ровнооблэнерго"). На предприятиях в управлении компании работает более 11 тыс. работников.

С 2014 года акционерами "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" являются граждане Евросоюза Валтс Вигантс (Латвия), Виллис Дамбинс (Латвия), Артурс Альтбергс (Латвия), Олег Сизерман (Германия), Марина Ярославская (Германия).