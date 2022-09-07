Група компаній VS Energy: Наші регіональні обленерго будуть готові до зими по максимуму

Ігор Судак, гендиректор “ВС Енерджі Інтернейшнл Україна”, що об’єднує в єдиній системі управління групу з п’яти українських обленерго, розповів в інтерв’ю виданню DSNews, як обленерго на місцях готуються до зимового періоду.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Розуміючи, що цієї зими слід очікувати збільшення електроспоживання на побутові потреби споживачів, наші компанії з підвищеною увагою підходять до питань забезпечення готовності розподільної мережі та резервів", - наголосив Ігор Судак.

Наразі обленерго мають обов'язковий план підготовки підприємств до зими, який триває багато місяців, і працюють відповідно до нього.

"Здійснюється постійний моніторинг технічного стану електромереж, проводиться уточнення обсягів робіт для готовності експлуатації енергооб’єктів в умовах підвищення струмових навантажень та зниження температури навколишнього середовища", – зазначив гендиректор "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна".

Кожне обленерго проводить і додаткові види робіт, аби до зими бути максимально готовими. "Наприклад, ми почали закуповувати нові машини для оперативно-виїзних бригад. Також закуповуємо матеріали та обладнання для поповнення аварійного запасу", – розповідає Ігор Судак і наголошує: "Нинішнього року згідно з рекомендаціями міністерства ми збільшуємо рівень цих запасів, аби підстрахуватися на всі випадки. Зараз вся ця робота ведеться ще активніше, ніж у мирний час".

Компанія "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" об’єднує в єдиній системі управління п’ять енергорозподільчих підприємств-операторів систем розподілу ("Херсонобленерго", "Житомиробленерго", "Кіровоградобленерго", "Чернівціобленерго", "Рівнеобленерго"). На підприємствах під управлінням компанії працює понад 11 тис. працівників.

З 2014 року акціонерами "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" є громадяни Євросоюзу Валтс Вігантс (Латвія), Віліс Дамбінс (Латвія), Артурс Альтбергс (Латвія), Олег Сізерман (Німеччина), Марина Ярославська (Німеччина).