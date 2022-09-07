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Група компаній VS Energy: Наші регіональні обленерго будуть готові до зими по максимуму
Ігор Судак, гендиректор “ВС Енерджі Інтернейшнл Україна”, що об’єднує в єдиній системі управління групу з п’яти українських обленерго, розповів в інтерв’ю виданню DSNews, як обленерго на місцях готуються до зимового періоду.
"Розуміючи, що цієї зими слід очікувати збільшення електроспоживання на побутові потреби споживачів, наші компанії з підвищеною увагою підходять до питань забезпечення готовності розподільної мережі та резервів", - наголосив Ігор Судак.
Наразі обленерго мають обов'язковий план підготовки підприємств до зими, який триває багато місяців, і працюють відповідно до нього.
"Здійснюється постійний моніторинг технічного стану електромереж, проводиться уточнення обсягів робіт для готовності експлуатації енергооб’єктів в умовах підвищення струмових навантажень та зниження температури навколишнього середовища", – зазначив гендиректор "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Кожне обленерго проводить і додаткові види робіт, аби до зими бути максимально готовими. "Наприклад, ми почали закуповувати нові машини для оперативно-виїзних бригад. Також закуповуємо матеріали та обладнання для поповнення аварійного запасу", – розповідає Ігор Судак і наголошує: "Нинішнього року згідно з рекомендаціями міністерства ми збільшуємо рівень цих запасів, аби підстрахуватися на всі випадки. Зараз вся ця робота ведеться ще активніше, ніж у мирний час".
Компанія "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" об’єднує в єдиній системі управління п’ять енергорозподільчих підприємств-операторів систем розподілу ("Херсонобленерго", "Житомиробленерго", "Кіровоградобленерго", "Чернівціобленерго", "Рівнеобленерго"). На підприємствах під управлінням компанії працює понад 11 тис. працівників.
З 2014 року акціонерами "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" є громадяни Євросоюзу Валтс Вігантс (Латвія), Віліс Дамбінс (Латвія), Артурс Альтбергс (Латвія), Олег Сізерман (Німеччина), Марина Ярославська (Німеччина).