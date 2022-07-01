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Суд не нашел россиян среди акционеров VS Energy
Ходатайство Офиса генпрокурора об аресте активов группы компаний VS Energy Киевский апелляционный суд (КАС) не удовлетворил. Об этом рассказали юристы VS Energy.
ДБР под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора проводило досудебное расследование, в ходе которого проверялась информация о причастности российского бизнеса к группе компаний VS Energy.
Однако предоставленные в суд доказательства оказались неубедительными. Фактически прокурор строил свои обвинения на публикациях из сети Интернет.
Представителям группы компаний VS Energy были предоставлены суду надлежащие доказательства безосновательности обвинений и соответствующего ходатайства прокурора.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Следовательно, КАС 11 мая 2022 г. отказал в удовлетворении апелляционной жалобы прокурора второго отдела процессуального руководства Первого управления организации и процессуального руководства в уголовных производствах органов Государственного бюро расследований Офиса генерального прокурора Тулина Романа Андреевича на определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 19 апреля 2022 года, которой также было отказано в ходатайстве об аресте активов группы компаний VS Energy.
Акционеры группы неоднократно заявляли, что медийные публикации о якобы причастности россиян к группе компаний VS Energy не соответствуют действительности. Ни одно из упоминавшихся в публикациях лиц (Александр Бабаков, Евгений Гинер, Михаил Воеводин) не владеет акциями ни одной из компаний группы и не является среди ее бенефициарных владельцев. Гинер вышел из состава акционеров группы компаний VS Energy еще в 2014 году. Что касается Бабакова и Воеводина, то они никогда не владели акциями группы компаний VS Energy.
При этом сам факт расследования структуры собственности группы в VS Energy восприняли как повод для опровержения слухов, причиняющих вред деловой репутации и искажающих позицию группы.
Уиллис Дамбинс, один из акционеров группы компаний VS Energy, в интервью заявлял: "Мы возлагаем значительные надежды на это расследование. По большому счету, оно касается статуса собственности нашей группы. Компания готова к тому, чтобы в очередной раз быть проверенной ГБР и Генпрокуратурой. Мы уверены, что с результатами расследования иссякнут медийные мифы о нашей компании. У нас нет "российского следа", он давно исчез. И я очень надеюсь, что расследование поставит точку в этом процессе".
Группа компаний VS Energy осудила полномасштабную российскую агрессию. Компании группы регулярно оказывают помощь Вооруженным Силам Украины, территориальной обороне и пострадавшим в результате российской агрессии.
"ВС Энерджи Интернейшнл Украина" объединяет в единой системе управления пять энергораспределительных предприятий-операторов систем распределения ("Херсоноблэнерго", "Житомироблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Ровнооблэнерго"). На предприятиях в управлении компании работает более 11 тыс. работников.
С 2014 года акционерами "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" являются граждане Евросоюза Валтс Вигантс (Латвия), Виллис Дамбинс (Латвия), Артурс Альтбергс (Латвия), Олег Сизерман (Германия), Марина Ярославская (Германия).