Большинство компаний не планируют привлекать иностранных работников в ближайшее время – опрос

45% компаний пока не рассматривают возможность найма иностранных работников, 41% – допускают ее только теоретически. Активно рассматривают такую опцию 12% респондентов, и только у 2% уже есть соответствующий опыт привлечения иностранных специалистов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Европейской Бизнес Ассоциации, которая провела опрос среди членских компаний по опыту и барьерам привлечения иностранных работников в Украине.

Какие вызовы видит бизнес

Среди ключевых вызовов бизнес называет:

языковой барьер,

сложность адаптации работников,

бюрократические процедуры,

высокая стоимость легализации и длительные сроки оформления.

Среди компаний, уже имеющих практический опыт, 87% считают действующие процедуры трудоустройства иностранцев сложными, в том числе 33% – чрезмерно сложными, тогда как 13% оценивают их как простые и понятные.

Процесс привлечения иностранного работника в Украине обычно длится от 1 до 6 месяцев: 36% компаний отмечают срок 1–3 месяца, 42% – 3–6 месяцев, 19% – более полугода и только 3% – до одного месяца.

Наиболее существенными дополнительными расходами, связанными с привлечением работников из-за границы, бизнес называет жилье, оформление документов и услуги посредников.

Большинство компаний привлекают иностранных работников преимущественно из стран ЕС, в редких случаях – из стран Азии. Чаще это технический и обслуживающий персонал или топменеджмент/C-level. Почти половина опрошенных, а именно 48% компаний, привлекают иностранных специалистов на долгосрочный период (1–3 года).

При этом 58% респондентов не считают наем иностранных работников экономически более выгодным для компании, и только 3% придерживаются противоположного мнения.

Среди изменений, которые могли бы облегчить процесс, бизнес называет прежде всего цифровизацию процедур, упрощение разрешений и миграционных требований, снижение стоимости и сокращение сроков оформления.

Следует отметить, что 41% компаний считают, что усиление государственной поддержки трудоустройства ВПЛ могло бы уменьшить потребность в привлечении иностранных работников, еще 37% - что это отчасти повлияло бы на ситуацию.

Напомним, в апреле МИД и СБУ получили задачу разработать изменения в список «стран миграционного риска». Глава Офиса президента Кирилл Буданов пояснил, что это решение может частично упростить ситуацию для бизнеса, который сможет привлекать иностранцев к работе.

Эта тема вызвала масштабный общественный дискурс – люди выступили против трудовых мигрантов. Потом министр экономики Алексей Соболев заявил, что привлечение трудовых мигрантов пока не является приоритетом для Украины. Основную ставку правительство делает на возвращение украинцев из-за границы и вовлечение в работу тех, кто уже находится в стране.

Заменят ли мигранты украинских работников?

Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил, что мигранты из других стран не могут стать альтернативой покрытия дефицита рабочей силы в Украине.

По его мнению, привлечение работников из других культурной среды не решит проблем Украины, а может создать новые социальные и риски безопасности.

Ранее сообщалось, что в новых жилых комплексах Ивано-Франковска планируется привлекать трудовых мигрантов из Индии для выполнения отдельных строительных работ.