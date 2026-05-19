Дефицит кадров и страхи по поводу нашествия трудовых мигрантов: что происходит на рынке труда Украины

На рынке труда Украины – тренды, которые, на первый взгляд, противоречат друг другу. Бизнес постоянно заявляет о хроническом дефиците кадров и все чаще обсуждает привлечение трудовых мигрантов. Официальные цифры Государственной службы занятости говорят об обратном: нет никакого дефицита, напротив, количество соискателей работы почти в 2,5 раза превышает количество вакансий.

Почему на рынке труда одновременно существует безработица и дефицит кадров? И действительно ли украинцам грозит наплыв трудовых мигрантов? Мы в Delo.ua собрали пояснения экспертов.

Количество соискателей работы в Украине в апреле этого года выросло на 11% по сравнению с прошлым годом, в то время как база вакансий несколько сократилась. В базе данных Государственной службы занятости в апреле 2026 года было 141 901 соискатель, в то время как вакансий примерно в 2,4 раза меньше - 59 621, сообщила Госслужба занятости в ответ на наш запрос.

Рынок труда (апрель 2024–2026) из базы данных Государственной службы занятости

Структура вакансий по отдельным видам экономической деятельности (в % к общему количеству вакансий в базе данных службы занятости)

Инфографика: Gemini

В то же время, на "Едином портале вакансий", который размещен на официальном сайте службы занятости и объединяет информацию базы данных Государственной службы занятости и ведущих украинских сайтов по поиску работы (work.ua, robota.ua и других):

в апреле 2024 года насчитывалось около 200 тыс. предложений;

в апреле 2025 года – около 190 тыс. вакансий;

в апреле 2026 года – около 195 тыс. вакансий.

Кандидатов действительно больше вакансий, но это не те кандидаты, кого ищет бизнес

Иногда возникает вопрос, почему тогда в соцсетях боятся, что трудовые мигранты заберут работу у украинцев?

HR-экспертка Татьяна Пашкина:

Такая ситуация для рынка труда непривычна. Вакансии и соискатели часто не совпадают по квалификации, расположению или уровню зарплаты. Что касается предупреждения, что мигранты заберут работу, то это стандартный страх. Это не только украинский опыт. Поляки в отношении украинцев тоже так себя чувствовали.

Часть вакансий в производстве, логистике и агропромышленности могла бы быть закрыта украинцами, однако работодатели часто не находят работников из-за несоответствия ожиданий или каналов размещения вакансий.

Отдельной проблемой является вопрос бронирования: бизнес нуждается в работниках, но не все компании могут обеспечить отсрочку от мобилизации.

С того кейса, что я слышала, о мигрантах начали думать после долгой неспособности закрыть вакансии именно украинскими работниками.

Рынок труда как никогда открыт для новичков

Редактор аналитических материалов сервиса Work.ua Евгения Кузенкова:

На рынке труда действительно одновременно существует безработица и дефицит кадров. Причина – в несовпадении ожиданий работодателей и соискателей .

По данным Work.ua количество вакансий в апреле 2026 года на сервисе составило 109 919 вакансий, что на 6,5% больше, чем в апреле 2025 года.

Сейчас на Work.ua больше вакансий в категории "Рабочие специальности, производство". В то же время именно здесь наблюдается и практически самая низкая конкуренция за вакансии. То есть соискателей таких профессий достаточно мало.

Также большое количество работы предлагают соискателям в категориях:

"сфера обслуживания";

"логистика, состав, ВЭД";

"розничная торговля";

"продажа, закупка";

"администрация, руководство среднего звена";

"охрана, безопасность".

Уже несколько лет острейший дефицит кадров мы видим среди рабочих и технических специальностей, в логистике и транспорте, а также в медицине.

Более того, исследование Work.ua показало, что в этих сферах довольно маленькая доля молодежи, и в то же время они непопулярны среди школьников. То есть без серьезных изменений, в частности популяризации рабочих профессий, дефицит здесь будет только усиливаться.

С другой стороны, на Украине наблюдается высокая конкуренция за вакансии в IT, а также дистанционную работу. Кое-где она в 5–10 раз превышает средние показатели.

Однако работодатели не спешат вводить более гибкие форматы работы. Несовпадение есть и на уровне навыков.

Пока рынок труда как никогда открыт для новичков: 47% предложений работы подходят для людей без опыта. Для сравнения, в 2023 году таких было всего 36%.

Постепенно растет также количество вакансий, где компании предпочтут ветеранов (с 6% до 8% всех вакансий за 2 года), где готовы нанимать людей с инвалидностью (с 8% до 13%).

Управленческие тренды в Украине: возвращение руководителей и возобновление интереса иностранных топ-менеджеров

Управляющая партнерша Heidrick & Struggles Татьяна Фурцева:

В Украине одновременно формируются два заметных управленческих тренда. Возвращение части украинских руководителей, как мужчин, так и женщин, из-за границы и постепенное возобновление интереса иностранных топ-менеджеров к работе в Украине.

Дефицит кадров в Украине уже испытывают почти все крупные компании – в производстве, ритейле и на уровне руководителей. Все мы помним "удар", произошедший с оттоком ребят в возрасте до 22 лет, и чем дальше, тем больше этот "удар" нарастает.

Бизнес вынужден закрывать недостаток всеми имеющимися методами: перевозить работников между регионами и снабжать временным жильем, общежитиями. Ключевой риск сегодня – не конкуренция с мигрантами, а угроза нехватки рабочей силы для экономики. Больший риск, что экономика Украины не выстоит, потому что некому будет работать на местах.

Часть руководителей выехала, в то же время некоторые украинские управленцы уже возвращаются, поскольку их опыт оказывается не всегда релевантным для западных рынков, тогда как управленцы из ИТ сферы адаптируются значительно легче.

Кроме того, постепенно возобновляется тренд по привлечению иностранных управленцев. До войны в Украине работали иностранцы на управленческих позициях. Это была распространённая практика в тех нишах, где нет много специфического или мало специфического опыта. Это были либо асайменты (назначение – ред.) в рамках компаний, проводивших ротации по миру. Сейчас наибольший интерес от иностранных руководителей к Defence- и Miltech-секторам, ведь в Украине происходят интересные процессы в индустрии. Параллельно растет тренд возвращения украинских управленцев, не нашедших соответствующих senior-ролей за границей или не готовых к "даунгрейду" (понижению). Бизнес сталкивается с критическим дефицитом кадров, а возможности привлечения мигрантов пока ограничены. Больший риск – что некому будет работать, чем что не будет работы.

Прессслужба Rakuten Viber сообщала, что около половины украинцев не меняли место работы за последний год, а 30% опрошенных вообще не работают. 66% граждан получают доход только с основной работы, 14% респондентов иногда имеют подработку.