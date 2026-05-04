Нехватка рабочих: во Франковске мигрантов из Индии привлекают к строительству жилых комплексов

В новых жилых комплексах Ивано-Франковска планируют привлекать трудовых мигрантов из Индии для выполнения отдельных строительных работ.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Zaxid.net.

Кто строит новые жилые комплексы?

В Ивано-Франковске жильцы новых многоэтажек получили уведомления от управляющей компании о возможном привлечении трудовых мигрантов из Индии к работам на территории жилого комплекса. Сначала речь шла об уборке придомовой территории из-за нехватки работников.

На информацию обратил внимание пользователь социальной сети Threads. В сообщении компании отмечалось, что иностранные работники якобы официально трудоустроены, находятся под контролем миграционных служб и имеют опыт работы.

Впоследствии в компании уточнили, что мигранты не будут вовлечены в уборку территории. Речь идет о выполнении работ исключительно на завершающих этапах строительства - в частности, бетонирования малых архитектурных форм, таких как клумбы и скамейки.

После огласки управляющая компания извинилась за некорректную коммуникацию с жителями. Представители компаний, привлеченных к проекту, ситуацию дополнительно не комментируют.

О застройщике

Согласно данным YouControl, проект связан с управляющей компанией "Благо", являющейся частью корпоративной группы известного франковского застройщика. Юридически работы выполняются через связанную структуру – ООО "Парковая аллея".

Согласно аналитическим данным, компания связана с девелоперской группой и реализует жилой массив в районе улицы Героев Николаева, недалеко от реки Быстрица-Надворнянская.

Все квартиры в новом жилом комплексе уже реализованы.

Заметим, что строительный бизнес в Украине работает всего на 60% от уровня 2021 года. Больше всего не хватает каменщиков, арматурщиков, бетонщиков, электриков, сварщиков. Выходом может быть привлечение трудовых мигрантов. В частности, с начала полномасштабного вторжения на строительстве уже заработали выходцы из Африки и Азии.