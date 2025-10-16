Дефіцит кадрів у будівельній галузі сягає понад 30%: трудові мігранти можуть стати єдиною альтернативою

Будівельний бізнес в Україні працює лише на 60% від рівня 2021 року. Найбільше бракує мулярів, арматурників, бетонярів, електриків, зварювальників. Виходом може бути залучення трудових мігрантів. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення на будівництві вже почали працювати вихідці з Африки та Азії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на депутатів ВР та дані Ukraine Construction Snapshot 2025 від IREX та EasyBusiness.

Згідно з інформацією звіту, на одного доступного кандидата припадає 2,4 вакансії. Відповідно, робочих рук би бракувало навіть у тому випадку, якби кожен будівельник працював на півтори ставки. Повідомляється, що для важливо як мінімум подвоїти число будівельників до 2032 року, оскільки інакше неможливо буде досягти економічного відновлення.

Варто також зазначити, що менше половини випускників будівельних вузів йдуть працювати за спеціальністю. Випускники професійних вишів становлять від 13% до 36% працівників галузі.

Найбільше бракує мулярів, арматурників, бетонярів, електриків, зварювальників і майстрів оздоблення. До того ж 70% роботодавців говорять, що не можуть наймати ряд робітників через відсутність практичних навичок.

У звіті йдеться, що виходом із проблеми може стати нова система підготовки кадрів, що безпосередньо пов`язана з роботодавцями, громадами та реальним будівництвом, адже йдеться саме про відновлення країни.

У ВР зазначили, що держава мусить подбати про повернення громадян з-за кордони, але не виключили необхідність наймати трудових мігрантів із інших країн. У разі необхідності післявоєнного відновлення, це буде єдиний варіант, зазначили у Раді, додавши, що в країнах ЄС трудові мігранти зараз становлять понад 12% від усього працюючого населення.

До речі, Україна вже почала залучати будівельників з таких країн, як Непал, Індія, Бангладеш, Пакистан та Філіппіни.

Нагадаємо, ціни на будівництво в Україні зросли через подорожчання матеріалів і логістики.