Ціни на будівництво в Україні зросли через подорожчання матеріалів і логістики

З початку 2025 року собівартість будівництва житла в Україні зросла в середньому на 10–25%, залежно від класу нерухомості. У середньому це близько 18%. Забудовники пояснюють підвищення вартості подорожчанням будівельних матеріалів, збільшенням витрат на логістику та зростанням заробітних плат у будівельній галузі.

Подорожчання будівництва в Україні

Собівартість будівництва житла в Україні у 2025 році продовжує зростати, і тенденція має стабільний характер. З початку року витрати на зведення житла збільшилися в середньому на 10–15%, залежно від його класу. На ці показники вплинули подорожчання будівельних матеріалів, зростання логістичних витрат, коливання валютного курсу, дефіцит робочої сили та підвищення заробітних плат у галузі.

Як зазначають у компанії City One Development, ціни на основні будівельні матеріали з початку року демонструють помірне зростання — у межах 10%. Зокрема, бетон подорожчав на 6%, метал — більш ніж на 2%, цемент — понад на 10%, штукатурка — на 13%, а цегла — майже на 9%. При цьому, за оцінкою девелопера, період стрімкого зростання цін на ринку вже минув, і нині ситуація поступово стабілізується.

"Найбільш суттєве здорожчання у порівнянні з довоєнним періодом ми фіксували 2024 року. Тоді ціна на метал зросла на 21%, бетону – на 47%, цеглу – на 10%. Така динаміка свідчить про те, що ринок уже пройшов фазу різкого цінового стрибка, і поточне зростання – це радше поступова корекція, ніж новий шок", – зазначили у компанії.

У пресслужбі Alliance Novobud зазначили, що з початку 2025 року спостерігається зростання вартості більшості будівельних матеріалів. Так, ціни на бетон і арматуру піднялися в середньому на 5–7%, гідроізоляційні матеріали подорожчали на 7–10%, а кабельна продукція — на 10–15%.

Найбільше зросла вартість утеплювачів та залізобетонних виробів — до 25%, тоді як ціни на ПВХ-вікна збільшилися майже на 20%, а радіатори опалення подорожчали приблизно на 23,5%.

"Можемо відмітити зростання вартості будівельних матеріалів в проміжку 7-25%, що викликано курсовими коливаннями на імпортну складову, логістичними витратами через війну і зміну маршрутів та девальвацією гривні", – пояснив девелопер.

За словами СЕО компанії Enso Раміля Мехтієва, у 2025 році найбільше зросли в ціні інженерні системи та оздоблювальні матеріали. Водночас він зазначив, що вартість деяких будматеріалів локального виробництва залишається відносно стабільною.

Директор із будівництва компанії DIM Володимир Жигман додав, що найбільше подорожчали ті матеріали, ціна яких залежить від імпортних компонентів, витрат енергії у виробництві та вартості логістики.

"Подорожчання бетонних сумішей, арматури, утеплювачів та інженерних рішень – це результат зламаних ланцюгів, а не лише інфляції. Найбільше подорожчали матеріали, які залежать від імпорту, від енерговитрат у виробництві або доставки. Наприклад, базові матеріали все частіше імпортуються, а логістика подовжилась – час на замовлення матеріалів збільшився у півтора-два рази", – пояснив він.

За оцінками експерта, частка імпортних будівельних матеріалів на українському ринку помітно зросла — з 14% у 2021 році до близько 30% станом на середину 2025 року. При цьому вартість закордонних матеріалів загалом залишилася стабільною, тоді як українські виробники змушені піднімати ціни через релокацію підприємств, зупинки або обмеження виробництва, спричинені війною.

Зростання цін на будівельні матеріали та роботи є однією з головних причин підвищення собівартості житла в Україні, підтвердили в компанії "Ріел". Для реалізації сучасних проєктів зараз потрібно більше ресурсів через дорожчання матеріалів і будівельно-монтажних послуг. Так, у Львові та Києві собівартість квадратного метру у новобудовах у 2025 році зросла приблизно на 25% порівняно з 2021 роком.

На зростання собівартості також впливає підвищення заробітних плат у будівельній галузі. За оцінкою директора з розвитку одеської компанії "Два Академіка", у 2025 році витрати на оплату праці, матеріали та експлуатацію техніки підвищилися на 5–7% від початку року, а в порівнянні з початком 2024 року — на 15–18%. Загалом це призвело до подорожчання всіх складових будівництва.

