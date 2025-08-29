За пів року в Україні здали на 6,4% менше житлових будинків: яким регіонам вдалося збільшити будівництво

За перше півріччя 2025 року обсяги введеного в експлуатацію житла в Україні знизилися на 6,4% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Загальна площа нових житлових будинків склала 4,27 млн квадратних метрів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Держстату.

Трійку лідерів за обсягами будівництва стабільно очолюють Київська область, місто Київ та Львівська область. Разом вони ввели в експлуатацію 43% від усього нового житла.

Проте деякі регіони демонструють значний приріст, незважаючи на загальну тенденцію до спаду. Найбільший темп зростання зафіксовано в Одеській (+56%) та Черкаській (+51,3%) областях.

Водночас у деяких регіонах обсяги будівництва суттєво зменшилися. Найбільше падіння відзначено в Харківській (-40,4%) та Житомирській (-37,7%) областях.

Дані по кожній області

У розрізі регіонів обсяги зданого в експлуатацію житла виглядають наступним чином:

Київська область: 882 548 м²;

м. Київ: 490 508 м² ;



Львівська область: 476 562 м² ;

Івано-Франківська область: 312 716 м² ;



Волинська область: 181 909 м² ;

Дніпропетровська область: 145 429 м² ;

Рівненська область: 140 039 м² ;

Хмельницька область: 135 383 м²;

Чернівецька область: 128 293 м² ;

Тернопільська область: 98 907 м² ;

Черкаська область: 90 556 м² ;

Харківська область: 60 744 м² ;

Полтавська область: 59 556 м² ;

Житомирська область: 56 304 м² ;

Чернігівська область: 54 061 м² ;

Миколаївська область: 25 543 м² ;

Сумська область: 20 146 м² ;

Запорізька область: 17 928 м² ;

Кіровоградська область: 16 656 м² ;

Донецька область: 12 338 м² ;



Херсонська область: 2 874 м² .

По Луганській області статистичні дані відсутні.

Раніше повідомлялося, що за час війни Київ уперше втратив лідерство за вартістю квадратного метра та активністю будівельного ринку. Окрім того, столиця стала дзеркалом загальнонаціональної житлової кризи.