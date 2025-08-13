Які квартири готові купувати кияни: бажана ціна, площа і висотність

За час війни Київ уперше втратив лідерство за вартістю квадратного метра та активністю будівельного ринку. Окрім того, столиця стала дзеркалом загальнонаціональної житлової кризи.

Останні два роки у Києві ринок нерухомості стагнує: особливо стало відчутне різке зростання розриву між ринковими цінами та можливостями людей. У результаті чого попит на купівлю житла впав, не рятує ситуацію навіть хвиля переміщень з прифронтових регіонів.

Водночас самі кияни залишаються незадоволеними житловими умовами: переважна більшість мешканців планує їх покращити у найближчі роки, повідомило Delo.ua з посиланням на дослідження Gradus Research на замовлення Української асоціації девелоперів у 2025 році.

Аналітики також з'ясували, якому житлу віддають перевагу жителі столиці.

Яке житло шукають кияни: структура попиту

Попри воєнні ризики, сьогодні доволі високою залишається довіра до первинного ринку нерухомості:

33% заявили про готовність придбати житло в новобудові — це найвища частка серед усіх варіантів;

21% орієнтуються на вторинний ринок;

43% розглядають обидва варіанти, тобто не мають чітко визначеної позиції.

При цьому 48% всіх потенційних покупців розглядають варіант купити квартиру на етапі будівництва. Хоча вимоги до рівня готовності будинків порівняно з довоєнними часами помітно змінилися: 51% готові купувати тільки на етапі готової «коробки», 44% — на етапі її зведення. Вкладатися у «котлован» зараз планують 29%.

Інфографіка: Gradus Research

Серед ключових причин, які поки стримують збільшення кількості охочих вкладатися в новобудови, кияни називають ризики зупинки будівництва (66% опитаних), можлива зміна термінів введення будинку в експлуатацію (58%) та неможливість заселитися одразу після покупки (45%).

Серед тих, хто обрав вторинний ринок, головними причинами відмови від купівлі житла в новобудовах стали такі бар'єри:

39% — вважають ціни на новобудови завищеними;

35% — не довіряють девелоперам;

30% — не готові чекати введення будинку в експлуатацію;

28% — свідомо обирають вторинне житло;

19% — не знаходять новобудов у бажаному районі;

Які квартири кияни обирають для життя

Критерії вибору житла майже не змінилися в останні роки: загальна картина дуже близька до довоєнної, свідчать результати опитування.

Топ-3 фактори традиційні: ціна (76%), розташування (65%) та інфраструктура навколо будинку (63%). Більшість людей сьогодні хочуть жити у три- або двокімнатних квартирах (58% та 53% відповідно).

Інфографіка: Gradus Research

Найбільш бажана площа для двокімнатних помешкань — 56-60 м2, для трикімнатних — 81-85 кв.м.

За висотністю найчастіше кияни обирають будинки від 6 до 9 поверхів, втім для 28% поверховість взагалі не має жодного значення.

Інфографіка: Gradus Research

Молоді люди схиляються у своєму виборі і до більш висотних варіантів — будинки від 10 до 16 поверхів вони обирають так само часто, як і дев’ятиповерхівки.

Інфографіка: Gradus Research

Окрім того, 78% опитаних вказали на високі ціни на житло в столиці. Це наймасовіший бар’єр серед усіх вікових груп, з особливою концентрацією у категорії 35–44 років (81%), де зосереджений основний попит на нове житло.

Найбільш бажана ціна за квадратний метр, як свідчить опитування, - 25 000 -30 000 гривень (15%), а також 40 000 -50 000 гривень (14%).

Як писало раніше Delo.ua, будівництво нового житла в Україні сповільнилось, зазвичай нові ЖК стартують на заході України, це впливає на загальний стан житлового фонду. Зокрема, у Києві може виникнути дефіцит нового житла.

Також повідомлялось, що середня площа квартир у Києві поступово зменшується.