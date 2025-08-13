- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Які квартири готові купувати кияни: бажана ціна, площа і висотність
За час війни Київ уперше втратив лідерство за вартістю квадратного метра та активністю будівельного ринку. Окрім того, столиця стала дзеркалом загальнонаціональної житлової кризи.
Останні два роки у Києві ринок нерухомості стагнує: особливо стало відчутне різке зростання розриву між ринковими цінами та можливостями людей. У результаті чого попит на купівлю житла впав, не рятує ситуацію навіть хвиля переміщень з прифронтових регіонів.
Водночас самі кияни залишаються незадоволеними житловими умовами: переважна більшість мешканців планує їх покращити у найближчі роки, повідомило Delo.ua з посиланням на дослідження Gradus Research на замовлення Української асоціації девелоперів у 2025 році.
Аналітики також з'ясували, якому житлу віддають перевагу жителі столиці.
Яке житло шукають кияни: структура попиту
Попри воєнні ризики, сьогодні доволі високою залишається довіра до первинного ринку нерухомості:
- 33% заявили про готовність придбати житло в новобудові — це найвища частка серед усіх варіантів;
- 21% орієнтуються на вторинний ринок;
- 43% розглядають обидва варіанти, тобто не мають чітко визначеної позиції.
При цьому 48% всіх потенційних покупців розглядають варіант купити квартиру на етапі будівництва. Хоча вимоги до рівня готовності будинків порівняно з довоєнними часами помітно змінилися: 51% готові купувати тільки на етапі готової «коробки», 44% — на етапі її зведення. Вкладатися у «котлован» зараз планують 29%.
Серед ключових причин, які поки стримують збільшення кількості охочих вкладатися в новобудови, кияни називають ризики зупинки будівництва (66% опитаних), можлива зміна термінів введення будинку в експлуатацію (58%) та неможливість заселитися одразу після покупки (45%).
Серед тих, хто обрав вторинний ринок, головними причинами відмови від купівлі житла в новобудовах стали такі бар'єри:
- 39% — вважають ціни на новобудови завищеними;
- 35% — не довіряють девелоперам;
- 30% — не готові чекати введення будинку в експлуатацію;
- 28% — свідомо обирають вторинне житло;
- 19% — не знаходять новобудов у бажаному районі;
Які квартири кияни обирають для життя
Критерії вибору житла майже не змінилися в останні роки: загальна картина дуже близька до довоєнної, свідчать результати опитування.
Топ-3 фактори традиційні: ціна (76%), розташування (65%) та інфраструктура навколо будинку (63%). Більшість людей сьогодні хочуть жити у три- або двокімнатних квартирах (58% та 53% відповідно).
Найбільш бажана площа для двокімнатних помешкань — 56-60 м2, для трикімнатних — 81-85 кв.м.
За висотністю найчастіше кияни обирають будинки від 6 до 9 поверхів, втім для 28% поверховість взагалі не має жодного значення.
Молоді люди схиляються у своєму виборі і до більш висотних варіантів — будинки від 10 до 16 поверхів вони обирають так само часто, як і дев’ятиповерхівки.
Окрім того, 78% опитаних вказали на високі ціни на житло в столиці. Це наймасовіший бар’єр серед усіх вікових груп, з особливою концентрацією у категорії 35–44 років (81%), де зосереджений основний попит на нове житло.
Найбільш бажана ціна за квадратний метр, як свідчить опитування, - 25 000 -30 000 гривень (15%), а також 40 000 -50 000 гривень (14%).
Як писало раніше Delo.ua, будівництво нового житла в Україні сповільнилось, зазвичай нові ЖК стартують на заході України, це впливає на загальний стан житлового фонду. Зокрема, у Києві може виникнути дефіцит нового житла.
Також повідомлялось, що середня площа квартир у Києві поступово зменшується.