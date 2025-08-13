Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Читать на русском

Які квартири готові купувати кияни: бажана ціна, площа і висотність

будівництво, первинний ринок
Страхування воєнних ризиків, як наголошують в НБУ, вигідне і покупцям нерухомості, і банкам, і забудовникам. Фото: IStock

За час війни Київ уперше втратив лідерство за вартістю квадратного метра та активністю будівельного ринку. Окрім того, столиця стала дзеркалом загальнонаціональної житлової кризи. 

 

Останні два роки у Києві ринок нерухомості стагнує: особливо стало відчутне різке зростання розриву між ринковими цінами та можливостями людей. У результаті чого попит на купівлю житла впав, не рятує ситуацію навіть хвиля переміщень з прифронтових регіонів.

Водночас самі кияни залишаються незадоволеними житловими умовами: переважна більшість мешканців планує їх покращити у найближчі роки, повідомило Delo.ua з  посиланням на дослідження Gradus Research на замовлення Української асоціації девелоперів у 2025 році.

Аналітики також з'ясували, якому житлу віддають перевагу жителі столиці.

Яке житло шукають кияни: структура попиту

Попри воєнні ризики, сьогодні доволі високою залишається довіра до первинного ринку нерухомості:

  • 33% заявили про готовність придбати житло в новобудові — це найвища частка серед усіх варіантів;
  • 21% орієнтуються на вторинний ринок;
  • 43% розглядають обидва варіанти, тобто не мають чітко визначеної позиції.

При цьому 48% всіх потенційних покупців розглядають варіант купити квартиру на етапі будівництва. Хоча вимоги до рівня готовності будинків порівняно з довоєнними часами помітно змінилися: 51% готові купувати тільки на етапі готової «коробки», 44% — на етапі її зведення. Вкладатися у «котлован» зараз планують 29%.

Фото 2 — Які квартири готові купувати кияни: бажана ціна, площа і висотність
  Інфографіка: Gradus Research

Серед ключових причин, які поки стримують збільшення кількості охочих вкладатися в новобудови, кияни називають ризики зупинки будівництва (66% опитаних), можлива зміна термінів введення будинку в експлуатацію (58%) та неможливість заселитися одразу після покупки (45%).

Серед тих, хто обрав вторинний ринок, головними причинами відмови від купівлі житла в новобудовах стали такі бар'єри:

  • 39% — вважають ціни на новобудови завищеними;
  • 35% — не довіряють девелоперам;
  • 30% — не готові чекати введення будинку в експлуатацію;
  • 28% — свідомо обирають вторинне житло;
  • 19% — не знаходять новобудов у бажаному районі;

Які квартири кияни обирають для життя

Критерії вибору житла майже не змінилися в  останні роки: загальна картина дуже близька до довоєнної, свідчать результати опитування.

Топ-3 фактори традиційні: ціна (76%), розташування (65%) та інфраструктура навколо будинку (63%). Більшість людей сьогодні хочуть жити у три- або двокімнатних квартирах (58% та 53% відповідно).

Фото 3 — Які квартири готові купувати кияни: бажана ціна, площа і висотність
  Інфографіка: Gradus Research

Найбільш бажана площа для двокімнатних помешкань — 56-60 м2, для трикімнатних — 81-85 кв.м. 

За висотністю найчастіше кияни обирають будинки від 6 до 9 поверхів, втім для 28% поверховість взагалі не має жодного значення.

Фото 4 — Які квартири готові купувати кияни: бажана ціна, площа і висотність
  Інфографіка: Gradus Research

Молоді люди схиляються у своєму виборі і до більш висотних варіантів — будинки від 10 до 16 поверхів вони обирають так само часто, як і дев’ятиповерхівки.

Фото 5 — Які квартири готові купувати кияни: бажана ціна, площа і висотність
 Інфографіка: Gradus Research

Окрім того, 78% опитаних вказали на високі ціни на житло в столиці. Це наймасовіший бар’єр серед усіх вікових груп, з особливою концентрацією у категорії 35–44 років (81%), де зосереджений основний попит на нове житло.

Найбільш бажана ціна за квадратний метр, як свідчить опитування, - 25 000 -30 000 гривень (15%), а також 40 000 -50 000 гривень (14%). 

Як писало раніше Delo.ua, будівництво нового житла в Україні сповільнилось, зазвичай нові ЖК стартують на заході України, це впливає на загальний стан житлового фонду. Зокрема, у Києві може виникнути дефіцит нового житла.

Також повідомлялось, що середня площа квартир у Києві поступово зменшується.

Автор:
Леся Соловчук