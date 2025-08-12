У Києві на одну людину припадає в середньому 20 кв. метрів житла – удвічі менше, ніж в країнах ЄС

Згідно з прогнозами аналітиків, після війни Київ стикнеться з проблемою дефіциту житла, хоча кияни вже сьогодні озвучують проблеми щодо недостатньої житлової площі.

Показники житловоої площі в Україні залишаються вкрай низькими порівняно зі США та європейськими країнами.

На одну людину, наприклад, у Києві сьогодні в середньому припадає 20,3 квадратних метрів, що значно менше від середнього показника по ЄС (42,5 кв. метрів) і тим більш американського (69 кв. метрів), повідомило Delo.ua зпосиланням на дослідження Gradus Research на замовлення Української асоціації девелоперів у 2025 році.

Згідно з опитуванням, у Києві більшість жителів (88%) мешкають у багатоквартирних будинках. Водночас власне житло — квартиру або приватний будинок — мають тільки 66% опитаних людей, решта — винаймають або мешкають у родичів.

Інфографіка: Gradus Research

Попри не надто високу доступність іпотеки в попередні роки, за допомогою кредитів придбали житло 12% респондентів. Решта здебільшого купували за власні кошти (47%) або приватизували (35%).

Найбільше опитаних сьогодні мешкають у квартирах площею 40-60 кв. метрів, зізнались 45% респондентів. Разом з тим, усамітнено серед опитаних живуть лише 8%, а у 81% столичного житла мешкають родини з двох-чотирьох людей.

Статистично більша частка молоді віком від 18 до 34 років проживає у житлі до 40 кв. метрів, порівнюючи зі старшим поколінням (29% серед молоді проти 17-18% у старшому віці). При цьому саме молоді люди найбільше задоволені своїми житловими умовами — таких 69%, у той час, як загальний показник для будь-якого віку складає 62%.

Як писало раніше Delo.ua, будівництво нового житла в Україні сповільнилось, зазвичай нові ЖК стартують на заході України, це впливає на загальний стан житлового фонду. Зокрема, у Києві може виникнути дефіцит нового житла.

Також повідомлялось, що середня площа квартир у Києві поступово зменшується.