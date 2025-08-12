В Киеве на одного человека в среднем приходится 20 кв. метров жилья – вдвое меньше, чем в странах ЕС

Согласно прогнозам аналитиков, после войны Киев столкнется с проблемой дефицита жилья, хотя киевляне уже сегодня озвучивают проблемы недостаточной жилой площади.

Показатели жилой площади в Украине остаются крайне низкими по сравнению с США и европейскими странами.

На одного человека, например, в Киеве сегодня в среднем приходится 20,3 квадратных метров, что значительно меньше среднего показателя по ЕС (42,5 кв. метров) и тем более американского (69 кв. метров), сообщило Delo.ua со ссылкой на исследование Gradus Research по заказу Украинской ассоциации девелоперов в 2.

Согласно опросу, в Киеве большинство жителей (88%) проживают в многоквартирных домах. В то же время, собственное жилье — квартиру или частный дом — имеют только 66% опрошенных людей, остальные — снимают или живут у родственников.

Инфографика: Gradus Research

Несмотря на слишком высокую доступность ипотеки в предыдущие годы, с помощью кредитов приобрели жилье 12% респондентов. Остальные в большинстве своем покупали за собственные средства (47%) или приватизировали (35%).

Больше всего опрошенных сегодня проживают в квартирах площадью 40-60 кв. метров, признались 45% респондентов. Вместе с тем, уединенно среди опрошенных живут только 8%, а у 81% столичного жилья проживают семьи из двух-четырех человек.

Статистически большая доля молодежи в возрасте от 18 до 34 лет проживает в жилье до 40 кв. метров, сравнивая со старшим поколением (29% среди молодежи против 17-18% в старшем возрасте). При этом именно молодые люди больше всего довольны своими жилищными условиями — таких 69%, в то время как общий показатель для всех возрастов составляет 62%.

Как писало ранее Delo.ua, строительство нового жилья в Украине замедлилось, как правило, новые ЖК стартуют на западе Украины, это влияет на общее состояние жилого фонда. В частности, в Киеве может возникнуть дефицит нового жилья.

Также сообщалось, что средняя площадь квартир в Киеве постепенно уменьшается.