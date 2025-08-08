Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве приближается к $100 тыс. — аналитика Dim.ria

Dim.ria замерил цены на квартиры по Киеву исключительно на основе объявлений в столице.

Рынок вторичного жилья в Украине работает гораздо активнее первичного. Однако и здесь есть перепады со спросом на жилье в зависимости от региона, сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование маркетплейса Dim.ria.

Больше новых объявлений о продаже вторичного жилья появилось в Волынской, Запорожской и Житомирской областях. Наибольшее сокращение предложений зафиксировано в Сумской области.

Значительный рост интереса к вторичному жилью зафиксирован в Хмельницкой, Херсонской и Ивано-Франковской областях. В Тернопольской области наблюдается заметное снижение спроса - падение на 25% по сравнению с июнем.

Соотношение количества объявлений о покупке и количестве отзывов на них в июне в Киеве составило 1:2, такой же показатель фиксируется в Одесской области. В Винницкой области он составляет 1:18, Тернопольской - 1:17, Черкасской - 1:16.

Динамика цен на квартиры в Киеве и других регионах в августе 2025 года

Стоимость вторичного жилья, по данным маркетплейса, в июле росла почти по всей Украине. Черновицкая область продемонстрировала самый быстрый прирост +10%.

В Киеве средняя стоимость однокомнатной квартиры достигла уже $94,2 тыс. На других маркетплейсах этот показатель колеблется в пределах $60-65 тыс. Эту разницу в Dim.ria объясняют замерами разных ареалов.

"Мы на Dim.ria формируем средние цены на квартиры по Киеву исключительно на основе объявлений в столице. То есть пригород у нас здесь точно не учитывается, оно попадает в формирование средних цен по области. И поэтому собственно может быть такая разница в данных, ведь в пригороде цены значительно ниже, количество объявлений довольно высокое, и это все может окончательно повлиять. -указали Delo.ua в компании.

Если рассматривать столицу подробнее, самым дорогим остается Печерский район, где за однокомнатную квартиру в среднем нужно заплатить $141,6 тыс., а бюджетным — Деснянский, где средняя стоимость составляет $54 тыс.

