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Вторичный рынок обгоняет первичный по ценам на квартиры
За первое полугодие 2025 года цены на готовое жилье выросли во всех регионах Украины.
На вторичном рынке жилья аналитики зафиксировали новый тренд – в некоторых регионах цены на квартиры неожиданно превысили стоимость жилья на первичном рынке на 10–15%.
Особенно отчетлива ситуация в Ужгороде, где разница достигает 46%, сообщает Delo.ua со ссылкой на директора по развитию ЛУН Елена Унаньян.
По ее словам, в Киеве и Львове цены на старое и новое жилье отличаются до 5%, в то время как в Закарпатье наблюдается гигантский разрыв между рынками.
В общем, данные ЛУН свидетельствуют о том, что цены на вторичке растут более быстрыми темпами, чем жилье в новостройках.
Цены на квартиры на вторичке: какие регионы самые дешевые
В отличие от западных областей, восточные и южные регионы приближения к зоне боевых действий самые дешевые по цене на жилье. В частности, в Херсонской области однокомнатные квартиры в июле 2025-го стоят в среднем $15 000, а на Запорожье - $16 500. В Харькове и Сумах за жилье придется заплатить $22 000 и $21 000.
В то же время, наибольший прирост цен за последние полгода наблюдается в Ровно и Одессе - плюс 16% и 15% к средней стоимости однокомнатной квартиры.
Третьим по темпам роста стал Харьков (+10%), однако только из-за низкого порога стоимости жилья.
Ранее Delo.ua писало о том, что Харьков стал лидером по росту цен на квартиры в 2025 году.