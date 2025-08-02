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Вторичный рынок обгоняет первичный по ценам на квартиры

Львов
Во Львове и Киеве сравнялись цены на вторичном рынке жилья. / Shutterstock

За первое полугодие 2025 года цены на готовое жилье выросли во всех регионах Украины.

На вторичном рынке жилья аналитики зафиксировали новый тренд – в некоторых регионах цены на квартиры неожиданно превысили стоимость жилья на первичном рынке на 10–15%.

Особенно отчетлива ситуация в Ужгороде, где разница достигает 46%, сообщает Delo.ua со ссылкой на директора по развитию ЛУН Елена Унаньян.

По ее словам, в Киеве и Львове цены на старое и новое жилье отличаются до 5%, в то время как в Закарпатье наблюдается гигантский разрыв между рынками.

Фото 2 — Вторичный рынок обгоняет первичный по ценам на квартиры
Наибольший разрыв между ценами на первичке и вторичке – в Ужгороде. Инфографика: ЛУН

В общем, данные ЛУН свидетельствуют о том, что цены на вторичке растут более быстрыми темпами, чем жилье в новостройках.

Цены на квартиры на вторичке: какие регионы самые дешевые

В отличие от западных областей, восточные и южные регионы приближения к зоне боевых действий самые дешевые по цене на жилье. В частности, в Херсонской области однокомнатные квартиры в июле 2025-го стоят в среднем $15 000, а на Запорожье - $16 500. В Харькове и Сумах за жилье придется заплатить $22 000 и $21 000.

Фото 3 — Вторичный рынок обгоняет первичный по ценам на квартиры
Инфографика: ЛУН

В то же время, наибольший прирост цен за последние полгода наблюдается в Ровно и Одессе - плюс 16% и 15%  к средней стоимости однокомнатной квартиры.

Третьим по темпам роста стал Харьков (+10%), однако только из-за низкого порога стоимости жилья.

Ранее Delo.ua писало о том, что Харьков стал лидером по росту цен на квартиры в 2025 году.

Автор:
Леся Соловчук