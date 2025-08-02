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Вторинний ринок обганяє первинний за цінами на квартири

Львів
У Львові та Києві зрівнялися ціни на вторинному ринку житла. / Shutterstock

За перше півріччя 2025-го ціни на готове житло зросли у всіх регіонах України.

На вторинному ринку житла аналітики зафіксували новий тренд  — в деяких регіонах ціни на квартири несподівано перевищили вартість житла на первинному ринку на 10–15%.

Особливо виразна ситуація в Ужгороді, де різниця сягає 46%, повідомляє Delo.ua з посиланням на директорку з розвитку ЛУН Олена Унаньян.

За її словами, у Києві та Львові ціни на старе та нове житло відрізняються до 5%, тоді як на Закарпатті спостерігається велетенський розрив між ринками. 

Фото 2 — Вторинний ринок обганяє первинний за цінами на квартири
Найбільший розрив між цінами на первинці та вторинці - в Ужгорожі. Інфографіка: ЛУН

Загалом дані ЛУН свідчать про те, що ціни на вторинці зростають швидшими темпами, ніж житло в новобудовах.

Ціни на квартири на вторинці: які регіони найдешевші

На відміну від західних областей, східні та південні регіони наближчення до зони бойових дій найдешевші за ціною на житло. Зокрема, на Херсонщині однокімнатні квартири у липні 2025-го коштують в середньому $15 000, анаЗапоріжжі - $16 500. У Харкові та Сумах за житло доведеться заплатити $22 000 та $21 000.

Фото 3 — Вторинний ринок обганяє первинний за цінами на квартири
Інфографіка: ЛУН

Водночас найбільший приріст цін за останні пів року спостерігається у Рівному та Одесі - плюс 16% та 15% до середньої вартості однокімнатної квартири.

Третім за темпами зростання став Харків (+10%), проте лише через низький поріг вартості житла.

Раніше Delo.ua писало про те, що Харків став лідером зростання цін на квартири у 2025 році.

Автор:
Леся Соловчук