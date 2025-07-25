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Харків став лідером зростання цін на квартири у 2025 році

Харків
За час війни ціни на житло у Харкові впали у 4-5 разів порівняноз довоєнними.

У першому півріччі 2025 більшість міст України демонструє зростання вартості купівлі квартир на вторинному ринку. 

Найвищими ціни на житло залишаються у Києві, Львові, Вінниці, Ужгороді, Одесі та Івано-Франківську. Про це пише Delo.ua з посиланням на дослідження Olx Нерухомість.

У відсотковому співвідношенні натомість за пів року найбільший приріст цін відбувся у Харкові. При цьому квартири здорожчали у всіхкатегоріях - по 1-, 2-, та 3- кімнатних.

У липні 2025-го однокімнатні у Харкові в середньому коштують близько $22 000, двокімнатні $34 000, трикімнатні $45 000.

Фото 2 — Харків став лідером зростання цін на квартири у 2025 році
Інфографіка: Olx Нерухомість

Зниження цін зафіксували у містах, що розташовані у різних регіонах країни, як на Сході, так і на Заході. 

Фото 3 — Харків став лідером зростання цін на квартири у 2025 році
Інфографіка: Olx Нерухомість

Незначне, проте помітне зниження вартості зафіксовано у містах, розташованих у відносно безпечних регіонах, які охоплюють західні області та центр країни. Це зокрема, Ужгород, Тернопіль, Вінниця.

Аналітики маркетплейсу це пояснюють тим, що після попереднього стрибка цін відбувається “корекція” вартості, відповідно до реального попиту на ринку.

Раніше Delo.ua писало про те, що у двох західних регіонах впали темпи будівництва.

Також повідомлялось, що у Києві квартири дорожчають на Подолі, а на Печерську - дешевшають.

Автор:
Леся Соловчук