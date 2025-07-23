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У двох західних регіонах впали темпи будівництва

Ужгород
В Ужгороді впали темпи будівництва на 36%. / Depositphotos

Первинний ринок цьогоріч на 40% сповільнився навіть у деяких західних регіонах України.  

Попри те, що темпи будівництва в Україні у першому півріччі 2025 року зростають,  у деяких західних регіонах прослідковується певний спад темпів робіт, повідомляє Delo.ua з посиланням на дирокторку з розвитку ЛУН Олена Унаньян.

Загалом сьогодні на первинному ринку у продажу заявлені 2200 житлових проєктів, з них 70% - це житлові комплекси.

Фото 2 — У двох західних регіонах впали темпи будівництва
 У Києві цього року стартувало лише 8 ЖК, у передмісті - 14. Інфографіка: ЛУН

"У топ-5 регіонів, де продається найбільше житла у нових ЖК, лідирує Київ та область - тут відкриті 400 комплексів. Далі йде Львів - 260 ЖК, а також Одеса, Івано-Франківськ та Хмельницький", - наголосила Унаньян під час засідання Business Club КБУ.  

Топ-5 регіонів, де стартувало найбільше ЖК

Протягом усіх років війни Львів залишається безумовним лідером з-поміж регіонів, де стартувало найбільше проєктів. 

"Тут запустилось у півтора рази більше ЖК, ніж в Києві та області. Далі йде Івано-Франківська, Закарпатська та Хмельницька області", - зазначила експертка.

Фото 3 — У двох західних регіонах впали темпи будівництва
Інфографіка: ЛУН

Зокрема, за перші шість місяців цього року стартувало 104 ЖК, що співмірно з минулорічним показником. Проте регіональна динаміка зазнала змін. 

У числі топ-5 регіонів Львів і Київ (плюс Київська область), які демонструють приріст на 28% і 22% порівняно з І півріччям 2025 року.

Водночас Івано-Франківська та Закарпатська область, які показали у попередні три роки рекордні темпи будівництва, значно сповільнили запуск нових проєктів. У цих регіонах кількість стартів нових проєктів скоротилась на  40%  та 36% відповідно.

Фото 4 — У двох західних регіонах впали темпи будівництва
В Ужгороді кардинальнозмінились темпи будівництва. Інфографіка: ЛУН

До п'ятірки найуспішніших увійшла також Хмельницька область: у першому півріччі регіон демонструє приріст у плюс 14% у старті нових проєктів.

Раніше Delo.ua писало про те, що у Києві квартири дорожчають на Подолі, а на Печерську - дешевшають.

Також повідомлялось про те, що у Києві поглиблюється цінова прірва між класами житла.

Автор:
Леся Соловчук