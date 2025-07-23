В двух западных регионах рухнули темпы строительства

Первичный рынок на 40% замедлился даже в некоторых западных регионах Украины.

Несмотря на то, что темпы строительства в Украине в первом полугодии 2025 года растут, в некоторых западных регионах наблюдается определенный спад темпов работ, сообщает Delo.ua со ссылкой на дироктора по развитию ЛУН Елена Унаньян.

Всего сегодня на первичном рынке в продаже заявлено 2200 жилых проектов, из них 70% - это жилые комплексы.

В Киеве стартовало 8 ЖК в первом полугодии 2025 года, в пригородной зоне -14 ЖК. Инфографика: ЛУН

"В топ-5 регионов, где продается больше всего жилья в новых ЖК, лидирует Киев и область - здесь открыты 400 комплексов. Далее следует Львов - 260 ЖК, а также Одесса, Ивано-Франковск и Хмельницкий", - подчеркнула Унаньян во время заседания Business Club КБУ.

Топ-5 регионов, где стартовало больше всего ЖК

На протяжении всех лет войны Львов остается безусловным лидером среди регионов, где стартовало больше всего проектов.

"Здесь запустилось в полтора раза больше ЖК, чем в Киеве и области. Далее следует Ивано-Франковская, Закарпатская и Хмельницкая области", - отметила эксперт.

В частности, за первые шесть месяцев этого года стартовало 104 ЖК, что сопоставимо с прошлогодним показателем. Однако региональная динамика претерпела изменения.

В Закарпатье и Ивано-Франковске падает динамика строительства. Инфографика: ЛУН

В числе топ-5 регионов Львов и Киев (плюс Киевская область), демонстрирующих прирост на 28% и 22% по сравнению с I полугодием 2025 года.

В то же время Ивано-Франковская и Закарпатская область, показавшие в предыдущие три года рекордные темпы строительства, значительно замедлили запуск новых проектов. В этих регионах количество стартов новых проектов сократилось на 40% и 36% соответственно.

В Ужгороде запускают меньше ЖК, чем в 2022 году. Инфографика: ЛУН

В пятерку самых успешных вошла также Хмельницкая область: в первом полугодии регион демонстрирует прирост плюс 14% в старте новых проектов.

Ранее Delo.ua писало о том, что в Киеве квартиры дорожают на Подоле, а на Печерске – дешевеют.

Также сообщалось о том, что в Киеве углубляется ценовая пропасть между классами жилья.

