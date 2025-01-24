В Киеве может возникнуть дифицит нового жилья: сколько ЖК столица строит в год

Строительство нового жилья в Украине замедлилось, как правило, новые ЖК стартуют на западе Украины, это влияет на общее состояние жилого фонда.

Жилищ в продаже немало, однако рынок медленно пополняется новостройками. Строительство нового жилья в Украине продолжается довольно медленно, отметили в декабрьском Отчете о финансовой стабильности аналитики Национального банка.

В документе отмечается, что "в западных регионах чаще начинают новые объекты", тогда как в Киеве ситуация кардинально иная — "здесь только достраивают очереди уже существующих комплексов".

" Строительство продолжается со значительными задержками ввиду нехватки ресурсов, в частности рабочей силы. В столице девелоперы активнее достраивают более качественные комплексы, в том числе бизнес-класса, и с большим количеством непроданных квартир. Дешевле жилье и комплексы с почти распроданными квартирами чаще остаются замороженными ", – объясняют в НБУ.

Несмотря на то, что объемы ввода жилья в эксплуатацию в целом в Украине близки к довоенному уровню, многоквартирное жилье вводят медленнее.

Меньше пятой части жилых комплексов, где продолжаются продажи, уже достроены. По данным ЛУН, количество очередей жилых комплексов в продаже в Украине выросло на 10% с начала года.

"Однако дальнейшее пополнение предложения в результате нового строительства будет медленным ввиду длительной неопределенности и угроз безопасности. Так что риски нехватки нового качественного жилья в будущем сохраняются" , — подчеркивают в НБУ.

Почему возникает дисбаланс на первичном рынке

В годы войны активное строительство ведется только в западных регионах Украины. В восточных регионах строительства как явления почти нет.

Как рассказали Delo.ua в ЛУН, во Львовской области за последние почти три года было запущено строительство 150 жилых комплексов. А в Киеве за время войны стартовали продажи всего 25 проектов. В частности, в 2024 году в столице начали продажи только в 7 ЖК.

Темпы ввода в эксплуатацию новых ЖК в Киеве также поразительно низки, отметил в комментарии Delo.ua СЕО City Development Solutions Роман Герасимчук.

"До войны, в 2021 году в Киеве на рынок выходило около 20 тысяч квартир. В 2020 году – 17 тыс. Сейчас мы говорим о сданных 2 тысячах квартир в год", – пояснил девелопер.

По данным ЛУН, за время полномасштабной войны больше всего ЖК стартовало во Львовской области. С большим отрывом на втором месте Киев и область. В пятерку активных в строительстве вошли также Закарпатская, Тернопольская и Ивано-Франковская области.

Однако по показателю скорости наращивания темпов строительства лидирует в Украине Закарпатье — эта область еще успешнее Львовской.

"До начала войны в регионе строилось в 10 раз меньше. За время войны по количеству новых проектов область почти сравнялась с Львовщиной. Очень похожа на закарпатскую картину в Ивано-Франковске", — подчеркнул Delo.ua Business Adviser ЛУН Александр Андросович.

В то же время, ранее Delo.ua писало о том, что большинство ЖК, которые должны появиться в Украине в годы войны, так и не были сданы в эксплуатацию .

Из 1597 очередей, ввод в эксплуатацию которых был заявлен ранее и он пришелся на время полномасштабного вторжения (со II квартала 2022 по ІІІ кв 2023), на сегодняшний день сданы только 42%. Однако 58% не только несвоевременно не сданы, а вообще не сданы.