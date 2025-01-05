Время долгостроев. Большинство ЖК, которые должны были появиться в Украине в годы войны, так и не были достроены

За почти три года войны на рынке недвижимости Украины значительно ухудшился показатель, определяющий общее состояние строительной отрасли и уровень ответственности девелоперов. Речь идет о том, насколько своевременно сдают в эксплуатацию жилые объекты во время полномасштабного вторжения.

Из 1597 очередей, ввод в эксплуатацию которых был заявлен ранее и он пришелся на время полномасштабного вторжения (со II квартала 2022 по ІІІ кв 2023), на сегодняшний день сданы только 42%. Однако 58% домов не только несвоевременно не сданы, а вообще не сданы.

Об этом заявил менеджер по развитию бизнеса в ЛУН Александр Павлов во время встречи аналитиков RED by ЛУН "Итоги года-2024", передает корреспондент Delo.ua.

Только 240 из 1600 домов были сданы вовремя во время войны. Инфографика: ЛУН

При этом из 42% сданных объектов только 15% от общего числа удалось уложиться в запланированные сроки. 27% достраивались уже с перенесенной датой – с опозданием на полгода, один или два года.

30% замороженных объектов на неопределенный срок – потенциальные долгострои. Инфографика: ЛУН

"Однако наибольшую тревогу вызывает показатель несдачи: 30% из 1600 объектов остаются в зоне риска как очереди, ввод в эксплуатацию которых перенесен на неизвестный срок", — подчеркнул Павлов.

Кроме этих 500 объектов "в зоне риска", есть еще очереди, ввод в эксплуатацию которых перенесен на 1-2 года.

В целом, как сообщало Delo.ua, с начала войны стартовали продажи в 479 ЖК, что "свидетельствует о том, что первичный рынок есть, и он активен", — подчеркнул Александр Павлов. Однако в 2024 году активность строительства в Украине все еще остается вдвое ниже, чем в довоенные 2020-2021 годы. Кардинально изменилась и карта активных строительных регионов.

По данным ЛУН, за время полномасштабной войны больше всего ЖК стартовало во Львовской области. С большим отрывом на втором месте Киев и область. В пятерку активных в строительстве вошли также Закарпатская, Тернопольская и Ивано-Франковская области.