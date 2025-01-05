Часи довгобудів. Більше половини ЖК, які мали з'явитись в Україні в роки війни, так і не були здані в експлуатацію

За останні майже три роки війни на ринку нерухомості України значно погіршився показник, що визначає загальний стан будівельної галузі та рівень відповідальності девелоперів. Йдеться про те, наскільки вчасно здають в експлуатацію житлові об'єкти під час повномасштабного вторгнення.

Із 1597 черг, введення в експлуатацію яких було заявлено раніше і він припав на час повномасштабного вторгнення (з ІІ кварталу 2022 по ІІІ кв 2023), на сьогодні здані лише 42%. Проте 58% не тільки невчасно не здані, а взагалі не здані.

Про це заявив менеджер з розвитку бізнесу в ЛУН Олександр Павлов під час зустрічі аналітиків RED by ЛУН "Підсумки року-2024", передає кореспондент Delo.ua.

Лише 240 із 1600 будинків були здані вчасно під час війни. Інфографіка: ЛУН

При цьому із 42% зданих об'єктів лише 15% вдалося вкластися в запланований термін. 27% добудовувались вже із перенесеною датою - зі спізненням на пів року, один чи два роки.

30% заморожених об'єктів на невизначений термін - потенційні довгобуди. Інфографіка: ЛУН

"Проте найбільшу тривогу викликає показник нездачі: 30% з 1600 об'єктів залишаються у зоні ризику як черги, введення в експлуатацію яких перенесено на невідомий термін", - наголосив Павлов.

Окрім цих 500 об'єктів "у зоні ризику", є ще черги, введення в експлуатацію яких наразі перенесено на 1-2 роки.

Загалом, як повідомляло Delo.ua, з початку війни стартували продажі у 479 ЖК, що "свідчить про те, що первинний ринок є, і він активний", - наголосив Олександр Павлов. Проте у 2024 році активність будівництва в Україні усе ще залишається вдвічі нижчою, ніж у довоєнні 2020-2021 роки. Кардинально змінилась і мапа найактивніших будівельних регіонів.

За даними ЛУН, за час повномасштабної війни найбільше ЖК стартувало у Львівській області. З великим відривом на другому місці Київ та область. У п'ятірку найактивніших у будівництві увійшли також Закарпатська, Тернопільська та Івано-Франківська області.