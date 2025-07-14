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"Укрзалізниця" проведе аукціони з реалізації 70 тис. тонн щебеню через Prozorro
“Укрзалізниця” оголосила аукціони з продажу 72,5 тисяч тонн щебеню, які пройдуть 24-25 липня на платформі Prozorro Продажі. Це перший великий продаж матеріалу через електронний майданчик.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.
Продаж щебеню від "Укрзалізниці"
"Укрзалізниця" оголосила про проведення перших аукціонів з продажу щебеню, які відбудуться 24-25 липня на платформі Prozorro Продажі. На торги виставлено 72,5 тисяч тонн матеріалу.
Компанія вже провела зустріч із бізнесом для обговорення ринку щебеню та формату продажу, який базуватиметься на англійському аукціоні з очікуванням активної конкуренції.
У подальшому планується реалізувати близько 1,3 мільйона тонн щебеню через окремі лоти. Продаж став можливим після спрощення Кабінетом міністрів процедури розпорядження майном" Укрзалізниці".
Що ще дозволено
Нагадаємо, у жовтні 2024 року "Укрзалізниця" отримала дозвіл самостійно здавати майно в оренду на конкурентних умовах, якщо його балансова вартість не перевищує 500 млн грн.
"Укрзалізниця" виставила на продаж у системі "Prozorro.Продажі" право оренди 53 об'єктів на 21 залізничному вокзалі по всій країні. Зокрема, на торги було виставлено орендні площі на вокзалах у Києві, Львові, Ужгороді, Трускавці, Кривому Розі, Дніпрі та Одесі.