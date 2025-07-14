Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,78

--0,04

EUR

48,84

--0,13

Готівковий курс:

USD

41,75

41,70

EUR

49,21

49,05

Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укрзалізниця" проведе аукціони з реалізації 70 тис. тонн щебеню через Prozorro

щебінь, продаж
Аукціони з продажу щебеню "Укрзалізниці"

“Укрзалізниця” оголосила аукціони з продажу 72,5 тисяч тонн щебеню, які пройдуть 24-25 липня на платформі Prozorro Продажі. Це перший великий продаж матеріалу через електронний майданчик.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

Продаж щебеню від "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" оголосила про проведення перших аукціонів з продажу щебеню, які відбудуться 24-25 липня на платформі Prozorro Продажі. На торги виставлено 72,5 тисяч тонн матеріалу.

Компанія вже провела зустріч із бізнесом для обговорення ринку щебеню та формату продажу, який базуватиметься на англійському аукціоні з очікуванням активної конкуренції.

У подальшому планується реалізувати близько 1,3 мільйона тонн щебеню через окремі лоти. Продаж став можливим після спрощення Кабінетом міністрів процедури розпорядження майном" Укрзалізниці".

Що ще дозволено

Нагадаємо, у жовтні 2024 року "Укрзалізниця" отримала дозвіл самостійно здавати майно в оренду на конкурентних умовах, якщо його балансова вартість не перевищує 500 млн грн.

"Укрзалізниця" виставила на продаж у системі "Prozorro.Продажі" право оренди 53 об'єктів на 21 залізничному вокзалі по всій країні. Зокрема, на торги було виставлено орендні площі на вокзалах у Києві, Львові, Ужгороді, Трускавці, Кривому Розі, Дніпрі та Одесі.

Автор:
Ольга Опенько