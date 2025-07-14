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"Укрзализныця" проведет аукционы по реализации 70 тыс. тонн щебня через Prozorro

щебень, продажа
Аукционы по продаже щебня "Укрзализныци"

"Укрзализныця" объявила аукционы по продаже 72,5 тысячи тонн щебня, которые пройдут 24-25 июля на платформе Prozorro Продажи. Это первая крупная продажа материала через электронную площадку.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.

Продажа щебня от "Укрзализныци"

"Укрзализныця" объявила о проведении первых аукционов по продаже щебня, которые состоятся 24-25 июля на платформе Prozorro Продажи. На торги выставлено 72,5 тысячи тонн материала.

Компания уже провела встречу с бизнесом для обсуждения рынка щебня и формата продаж, базирующегося на английском аукционе с ожиданием активной конкуренции.

В дальнейшем планируется реализовать около 1,3 миллиона тонн щебня через отдельные лоты. Продажа стала возможной после упрощения Кабинетом министров процедуры распоряжения имуществом "Укрзализныци".

Что еще позволено

Напомним, в октябре 2024 года "Укрзализныця" получила разрешение самостоятельно сдавать имущество в аренду на конкурентных условиях, если его балансовая стоимость не превышает 500 млн. грн.

"Укрзализныця" выставила на продажу в системе "Prozorro.Продажи" право аренды 53 объектов на 21-м железнодорожном вокзале по всей стране. В частности, на торги были выставлены арендные площади на вокзалах в Киеве, Львове, Ужгороде, Трускавце, Кривом Роге, Днепре и Одессе.

Автор:
Ольга Опенько