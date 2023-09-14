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"Укрзализныця" объявила аукционы по аренде бизнесом площадей на 21 вокзале
"Укрзализныця" выставила на продажу системе "Prozorro.Продажи" право аренды 53 объектов на 21 железнодорожном вокзале по всей стране. Об этом говорится в сообщении госкомпании.
"УЗ продолжает процесс прозрачного превращения вокзалов в комфортные пространства: для этого мы изучили опыт вокзалов и аэропортов Европы, привлекли к консультациям локальный бизнес и архитекторов, и в конечном итоге в сотрудничестве с Urban Experts определили принципы зонирования и перечень сервисов, что должно быть обязательным для вокзалов", - сказано в нем.
В частности, на торги выставлены арендные площади на вокзалах в Киеве, Львове, Ужгороде, Трускавце, Кривом Роге, Днепре и Одессе. Ближайшие онлайн-аукционы пройдут уже 18 сентября. Победители торгов будут иметь право на заключение договора аренды сроком на 2 года и 360 дней с правом пролонгации.
Впрочем, конкретный перечень объектов в УЗ не приводят. Сообщается только, что в центральном зале станции Киев-Пассажирский должны появиться два банкомата и кафе.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Фудкорт, кафе, книжные магазины, аптеки, финансовые зоны, салон красоты, цветочные магазины... Мы уверены, что превращение назрело, и оно должно быть прозрачным", - отмечают в "Укрзализныце".
На первом этапе выставляются преимущественно зоны небольшой площади, предназначенные для вендинговых аппаратов, кофематов, банкоматов и терминалов. В частности, в Киеве в аренду предлагаются зоны под пять банкоматов и кафе.
"Продолжение следует! Шаг за шагом будут публиковаться новые лоты, чтобы целевое зонирование вокзалов наполнить партнерами-арендаторами с качественными сервисами для наших пассажиров. Следите за анонсами - мы будем об этом регулярно объявлять и приглашать потенциальных партнеров на встречи - осмотр объектов", - анонсировали в УЗ.
В свою очередь тех, кто имеет бизнес-концепт или пожелания относительно сервиса, который сделал бы пребывание тысяч пассажиров на вокзале более комфортным, призывают сообщать об этом через все чат-боты, приложение УЗ или на электронную почту [email protected].