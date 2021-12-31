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Общество
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Час стоит 250 гривен: "Укрзализныця" открыла лаунж-зону на Центральном вокзале Киева

Business & Family Lounge, лаунж-зона "Укрзализныци"
Для пассажиров первого класса Интерсити/Интерсити+ и СВ действует сниженная цена. Фото: пресс-служба УЗ

"Укрзализныця" обновила эксклюзивную зону отдыха для пассажиров на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Ее назвали Business & Family Lounge, один час пребывания в ней стоит 250 гривен.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Лаунж расположен на первом этаже здания вокзала. В него можно попасть через отдельный вход со стороны Вокзальной площади с восточной стороны (слева от центрального входа до вокзала). 

За 250 гривен/час пассажиры получают в свое распоряжение:

  • коворкинг-зону; 
  • переговорную;
  • детскую комнату с мягкой игровой поверхностью;
  • туалет с пеленальным столиком;
  • просторную зону отдыха и бар-зону;
  • библиотеку LibrariUZ;
  • душевую комнату и зону чистки обуви.
Фото 2 — Час стоит 250 гривен: "Укрзализныця" открыла лаунж-зону на Центральном вокзале Киева
Фото 3 — Час стоит 250 гривен: "Укрзализныця" открыла лаунж-зону на Центральном вокзале Киева
Фото 4 — Час стоит 250 гривен: "Укрзализныця" открыла лаунж-зону на Центральном вокзале Киева
Фото 5 — Час стоит 250 гривен: "Укрзализныця" открыла лаунж-зону на Центральном вокзале Киева
Фото 6 — Час стоит 250 гривен: "Укрзализныця" открыла лаунж-зону на Центральном вокзале Киева
Фото 7 — Час стоит 250 гривен: "Укрзализныця" открыла лаунж-зону на Центральном вокзале Киева
Фото 8 — Час стоит 250 гривен: "Укрзализныця" открыла лаунж-зону на Центральном вокзале Киева
Фото 9 — Час стоит 250 гривен: "Укрзализныця" открыла лаунж-зону на Центральном вокзале Киева
Фото 10 — Час стоит 250 гривен: "Укрзализныця" открыла лаунж-зону на Центральном вокзале Киева
Фото 11 — Час стоит 250 гривен: "Укрзализныця" открыла лаунж-зону на Центральном вокзале Киева
Фото 12 — Час стоит 250 гривен: "Укрзализныця" открыла лаунж-зону на Центральном вокзале Киева

Уточняем, для пассажиров первого класса Интерсити/Интерсити+ и СВ действует сниженная цена — 150 гривен/час.

"Пространство переоборудовали для удобства пассажиров, путешествующих по работе или просто нуждающихся в удобном месте для ожидания рейса с возможностью подключения к скоростному интернету, подзарядки гаджетов и с качественным кофе", — отметили в "Укрзализныце".

В компании добавили, что в 2022 году "Укрзализныця" намерена открыть аналогичные фирменные лаунжи на вокзалах других крупных городов Украины.

Кроме того, "Укрзализныця" обновляет свой подвижный состав. Компания заказала за бюджетные деньги у Крюковского вагоностроительного завода 100 пассажирских вагонов. 

В ноябре КВСЗ начал поставлять первые вагоны. Они оборудованы:

  • пеленальными столиками;
  • экологически чистыми туалетами;
  • системами видеонаблюдения в общих зонах вагонов;
  • системой современного кондиционирования воздуха;
  • розетками и USB-портами и многим другим.

В "Укрзализныце" отмечают, что в каждом новом пассажирском купе есть сигнализация и кнопка вызова проводника. Внутри каждого купе установлен пульт регулировки освещения с 4 режимами и индикатором занятости гардеробной.

Автор:
Вита Молодан