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Час стоит 250 гривен: "Укрзализныця" открыла лаунж-зону на Центральном вокзале Киева
"Укрзализныця" обновила эксклюзивную зону отдыха для пассажиров на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Ее назвали Business & Family Lounge, один час пребывания в ней стоит 250 гривен.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Лаунж расположен на первом этаже здания вокзала. В него можно попасть через отдельный вход со стороны Вокзальной площади с восточной стороны (слева от центрального входа до вокзала).
За 250 гривен/час пассажиры получают в свое распоряжение:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- коворкинг-зону;
- переговорную;
- детскую комнату с мягкой игровой поверхностью;
- туалет с пеленальным столиком;
- просторную зону отдыха и бар-зону;
- библиотеку LibrariUZ;
- душевую комнату и зону чистки обуви.
Уточняем, для пассажиров первого класса Интерсити/Интерсити+ и СВ действует сниженная цена — 150 гривен/час.
В компании добавили, что в 2022 году "Укрзализныця" намерена открыть аналогичные фирменные лаунжи на вокзалах других крупных городов Украины.
Кроме того, "Укрзализныця" обновляет свой подвижный состав. Компания заказала за бюджетные деньги у Крюковского вагоностроительного завода 100 пассажирских вагонов.
В ноябре КВСЗ начал поставлять первые вагоны. Они оборудованы:
- пеленальными столиками;
- экологически чистыми туалетами;
- системами видеонаблюдения в общих зонах вагонов;
- системой современного кондиционирования воздуха;
- розетками и USB-портами и многим другим.
В "Укрзализныце" отмечают, что в каждом новом пассажирском купе есть сигнализация и кнопка вызова проводника. Внутри каждого купе установлен пульт регулировки освещения с 4 режимами и индикатором занятости гардеробной.