Час стоит 250 гривен: "Укрзализныця" открыла лаунж-зону на Центральном вокзале Киева

"Укрзализныця" обновила эксклюзивную зону отдыха для пассажиров на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Ее назвали Business & Family Lounge, один час пребывания в ней стоит 250 гривен.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Лаунж расположен на первом этаже здания вокзала. В него можно попасть через отдельный вход со стороны Вокзальной площади с восточной стороны (слева от центрального входа до вокзала).

За 250 гривен/час пассажиры получают в свое распоряжение:

коворкинг-зону;

переговорную;

детскую комнату с мягкой игровой поверхностью;

туалет с пеленальным столиком;

просторную зону отдыха и бар-зону;

библиотеку LibrariUZ;

душевую комнату и зону чистки обуви.

Уточняем, для пассажиров первого класса Интерсити/Интерсити+ и СВ действует сниженная цена — 150 гривен/час.

"Пространство переоборудовали для удобства пассажиров, путешествующих по работе или просто нуждающихся в удобном месте для ожидания рейса с возможностью подключения к скоростному интернету, подзарядки гаджетов и с качественным кофе", — отметили в "Укрзализныце".

В компании добавили, что в 2022 году "Укрзализныця" намерена открыть аналогичные фирменные лаунжи на вокзалах других крупных городов Украины.

Кроме того, "Укрзализныця" обновляет свой подвижный состав. Компания заказала за бюджетные деньги у Крюковского вагоностроительного завода 100 пассажирских вагонов.

В ноябре КВСЗ начал поставлять первые вагоны. Они оборудованы:

пеленальными столиками;

экологически чистыми туалетами;

системами видеонаблюдения в общих зонах вагонов;

системой современного кондиционирования воздуха;

розетками и USB-портами и многим другим.

В "Укрзализныце" отмечают, что в каждом новом пассажирском купе есть сигнализация и кнопка вызова проводника. Внутри каждого купе установлен пульт регулировки освещения с 4 режимами и индикатором занятости гардеробной.