"Укрзализныця" приняла еще 5 новых купейных вагонов: в них учтены пожелания пассажиров

"Укрзализныця" 24 декабря приняла еще 5 новых купейных пассажирских вагонов из 51, купленных у Крюковского вагоностроительного завода за бюджетные деньги. В них учтены пожелания пассажиров перенести пульт управления освещением ниже для удобства людей любого роста.

Как сообщила пресс-служба УЗ, в этих вагонах также изменены конструкции опускания столика, нижней полки и открытие мусорных баков скрытой педалью.

Специально для пассажиров с нарушениями зрения входную зону сделали контрастной, а лестницы оборудовали дополнительным освещением.

Кроме того, в новых вагонах установлены контрастные кнопки опускания верхних полок и ручки опускания нижних полок. Дополнительно подсвечиваются номера купе.

"Эти вагоны уже к новому году поедут по маршруту из столицы в Ужгород, давая дополнительные возможности добраться до ряда лыжных курортов на одном из наиболее популярных направлений среди украинцев", — отметили в УЗ.

В целом эти вагоны так же, как и предыдущие полученные УЗ, оборудованы:

пеленальными столиками;

экологически чистыми туалетами;

системами видеонаблюдения в общих зонах вагонов;

системой современного кондиционирования воздуха;

розетками и USB-портами и многим другим.

В "Укрзализныци" отмечают, что в каждом новом пассажирском купе есть сигнализация и кнопка вызова проводника. Внутри каждого купе установлен пульт регулировки освещения с 4 режимами и индикатором занятости гардеробной.

Всего КВСЗ должен в рамках данного заказа построить и поставить госкомпании 51 купейный вагон, 12 спальных вагонов, 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и с купе начальника поезда.

До конца года завод должен был передать 10 таких вагонов, а остальные 90 — до июля 2020 года.