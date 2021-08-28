Транспорт 1 час назад

"Укрзализныця" показала обновленные "капсульные" плацкартные вагоны (ФОТО)

Кроме того, на выставке представлены тестируемый УЗ Stadler и новые крюковские купейные вагоны

Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua

В рамках проходящей на железнодорожном вокзале в Киеве мини-выставки новых вагонов "Укрзализныця" представила, в частности, прототип обновленного, "капсульного" плацкартного вагона со шторами между коридором и пассажирскими местами, разработанного в сотрудничестве с НПП "Рост" (Вольнянск, Запорожская область).

На ней также выставлены обновленные купейные вагоны от Крюковского вагоностроительного завода. Как передает LB.ua, они рассчитаны на 10 купе и 40 мест. Из нововведений для пассажиров имеются розетки с 2 USB-портами на каждого пассажира, уменьшенная верхняя полка и отсутствие ларцов для багажа под сиденьями. В столиках же решено оставить открыватели бутылок.

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Вагоны оборудованы видеонаблюдением, есть гардеробная с пеленальным столиком для детей. При этом в вагонах нет ковров и штор, зато есть роллеты.

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Кроме того, УЗ показала обновленную электричку от Киевского электровагоноремонтного завода, курсирующую на кольце городской электрички.

Помимо этого, на выставке представлен электропоезд Stadler FLIRT, который УЗ тестирует и рассматривает для закупки в рамках проекта обновленной сети электричек Kyiv City Express.

По данным Delo.ua, данный тестируемый поезд — это не брендированный пока состав, произведенный в белорусском Фаниполе для белорусской же железной дороги (с Беларусью швейцарский производитель сотрудничает еще с 2010 года и даже открыл там свой завод).

Напомним, что в мае "Укрзализныця" подписала со Stadler меморандум о сотрудничестве, а также о локализации в Украине производства, если компания победит на одном из тендеров по закупке поездов.

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