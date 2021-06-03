Тимошенко: Stadler выбрала локацию для производства электричек Kyiv City Express в Украине

Швейцарская компания "Stadler" будет производить поезда для проекта "Kyiv City Express" в Украине. Соответствующий меморандум уже подписан между компанией и "Укрзализныцей", сообщил в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы ОП, координатор программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

"Укрзализныця" уже подписала меморандум о локализации в Украине завода по производству поездов швейцарской компанией "Stadler". Они уже выбрали локацию в нашей стране. Проект, который начинаем претворять в жизнь, нужен Киеву и агломерациям вокруг. Комфортабельные поезда со стыковками к метрополитенам разгрузят подъезды к столице", — сказал он, добавив, что уже в этом году компания передаст один или два поезда для тестирования.

Кроме того, продолжается работа над реализацией и других проектов в рамках "Большой стройки". Так, по словам Тимошенко, Запорожский мост возможно открыть для движения к 30-й годовщине Независимости. Недавно был оглашен тендер на достройку Дарницкого моста в Киеве, рассказал замглавы ОП.

В работе находится также самая длинная в Украине трасса М-30 длиной в 1400 км и специальная трасса на Кишинёв с мостами. "Кроме того, мы добавили в "Большую стройку" пункты пропуска. В этом году будем реконструировать и открывать новые в Черновицкой и Закарпатской областях", — заявил Тимошенко.

Расширение программы президента также коснулось развития авиаинфраструктуры. Сейчас в "Большую стройку" добавлены региональные аэропорты в Кривом Роге, Ужгороде, Ровно, Черновцах, других городах, уже ведутся работы над созданием аэропорта в Днепре.

"Мы нарастили объемы строительства, потому что за предыдущие годы в стране накопилось много инфраструктурных проблем", — резюмировал Тимошенко.

Напомним, ранее заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко объявил об амбициозных планах по обновлению дорожной сети Украины. По его словам, до конца 2023 года "Укравтодор" сможет отремонтировать 20 тысяч км общегосударственных трасс между городами.