Транспорт 1 час назад

"Укрзализныця" договорилась о производстве в Украине швейцарских поездов

Если Stadler CIS AG победит в одном из тендеров и получит заказ на поставку подвижного состава для УЗ, компания планирует рассмотреть возможность локализации производства в Украине

Фото: Facebook/Укрзализныця Фото: Facebook/Укрзализныця
Фото: Facebook/Укрзализныця

Руководство АО "Укрзализныця" подписало меморандум о сотрудничестве и локализации в Украине производства пассажирского подвижного состава швейцарской компания Stadler CIS AG.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, стороны будут вместе развивать пассажирские железнодорожные перевозки в Украине и привлечение финансирования.

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Помимо этого, если Stadler CIS AG победит в одном из тендеров и получит заказ на поставку подвижного состава для УЗ, компания планирует рассмотреть возможность локализации производства в Украине.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве с мировыми производителями железнодорожного подвижного состава, которые себя зарекомендовали в работе на других железных дорогах мира, в том числе на широкой колее. Одним из таких потенциальных партнеров является Stadler, который поставлял подвижной состав для Белорусской железной дороги. Но наше главное условие такого партнерства является неизменным — локализация производства на территории Украины", — заявил глава УЗ Иван Юрик.

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Он подчеркнул, что поезда производства Stadler могут быть задействованы в пригородных и региональных пассажирских перевозках, а также в проектах City Express.

В свою очередь замглавы Мининфраструктуры Дмитрий Абрамович отметил, что в этом году железнодорожная отрасль Украины получила максимальную бюджетную поддержку на обновление пассажирского подвижного состава, закупку около 100 пассажирских вагонов и модернизацию железнодорожной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" намерена с июня начать восстановление международных пассажирских перевозок

Напомним, что УЗ недавно предварительно согласовала с Белорусской железной дорогой возможность введения онлайн-продажи билетов на поезда в Беларусь после возобновления сообщения.

 

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