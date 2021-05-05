Иван Юрик: "Укрзализныця" вышла на докризисные показатели в погрузке грузов

И.о. главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик сообщил о том, что в апреле 2021 года компания увеличила объемы погрузки грузов и вышла на 100% показателя докризисного апреля 2019.

В частности, в апреле 2021 года среднесуточная погрузка составляет 735,6 тыс. тонн грузов, тогда как за март этого же года этот показатель составлял 697,7 тыс. тонн.

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Кроме того, по сравнению с апрелем 2020 года среднесуточная погрузка увеличилась более чем 16%.

"Мощное усиление операционной деятельности, оперативные управленческие решения и качественное планирование позволили "Укрзализныце" в апреле 2021 года выйти на докризисные показатели 2019 года в погрузке грузов. Мы также ожидаем дальнейший рост показателей погрузки, что в свою очередь увеличит финансовые поступления компании", — сказал Юрик.

Ранее глава компании заявил, что "Укрзализныця" начала масштабный ремонт железнодорожных путей с учетом наиболее загруженных направлений — до конца 2021 года обновят 1200 км.