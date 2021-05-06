"Укрзализныця" в июне начнет восстанавливать международные пассажирские маршруты

Укрзализныця намерена с июня начать восстановление международных пассажирских перевозок. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

В частности, уже достигнуты предварительные договоренности о возобновлении железнодорожного сообщения с Австрией и Венгрией. Кроме того, ведутся переговоры с компанией PKP Intercity и польской железной дорогой о восстановлении скоростного сообщения с Польшей.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Отмечается, что сейчас в Украине и соседних странах наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции, что позволяет вести переговоры с железнодорожными администрациями стран-соседей по восстановлению международных маршрутов.

"На прошлой неделе осмотрели готовность инфраструктуры на западе страны, граничащем со странами Европы. Здесь мы начали ряд проектов и работ. Поэтому могу с уверенностью сказать, что УЗ готова к восстановлению этих перевозок", — отметил исполняющий обязанности председателя правления УЗ Иван Юрик.

В частности, "Укрзализныця" уже получила согласование курсирования беспересадочных вагонов Киев — Вена с июня. Также планируется восстановить поезда, курсирующие по маршруту Чоп — Захонь.

Читайте также: В Венгрии у границы с Украиной строят железнодорожный терминал для грузов из Азии в Европу

"На международных маршрутах будет усилен контроль за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий, ведь безопасность и здоровье наших сограждан — на первом месте", — подчеркнул руководитель госкомпании.

Напомним, что УЗ недавно предварительно согласовала с Белорусской железной дорогой возможность введения онлайн-продажи билетов на поезда в Беларусь после возобновления сообщения.

Отметим также, что в апреле Кабинет министров утвердил порядок использования средств госбюджета для проектирования и выполнения работ по восстановлению железнодорожного пути шириной 1435 мм от Чопа до Ужгорода.