"Укрзализныця" в июне начнет восстанавливать международные пассажирские маршруты

Укрзализныця намерена с июня начать восстановление международных пассажирских перевозок. Об этом говорится в сообщении госкомпании.
В частности, уже достигнуты предварительные договоренности о возобновлении железнодорожного сообщения с Австрией и Венгрией. Кроме того, ведутся переговоры с компанией PKP Intercity и польской железной дорогой о восстановлении скоростного сообщения с Польшей.
Отмечается, что сейчас в Украине и соседних странах наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции, что позволяет вести переговоры с железнодорожными администрациями стран-соседей по восстановлению международных маршрутов.
"На прошлой неделе осмотрели готовность инфраструктуры на западе страны, граничащем со странами Европы. Здесь мы начали ряд проектов и работ. Поэтому могу с уверенностью сказать, что УЗ готова к восстановлению этих перевозок", — отметил исполняющий обязанности председателя правления УЗ Иван Юрик.
В частности, "Укрзализныця" уже получила согласование курсирования беспересадочных вагонов Киев — Вена с июня. Также планируется восстановить поезда, курсирующие по маршруту Чоп — Захонь.
"На международных маршрутах будет усилен контроль за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий, ведь безопасность и здоровье наших сограждан — на первом месте", — подчеркнул руководитель госкомпании.
Напомним, что УЗ недавно предварительно согласовала с Белорусской железной дорогой возможность введения онлайн-продажи билетов на поезда в Беларусь после возобновления сообщения.
Отметим также, что в апреле Кабинет министров утвердил порядок использования средств госбюджета для проектирования и выполнения работ по восстановлению железнодорожного пути шириной 1435 мм от Чопа до Ужгорода.