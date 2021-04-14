Транспорт 1 час назад

Кабмин дал "зеленый свет" восстановлению "европейской" колеи от Чопа до Ужгорода

В то же время сейчас в госбюджете-2021 на этот проект предусмотрено лишь 5 млн грн

Венгерский поезд DHM7 на станции Чоп. Фото: скриншот видео с YouTube "Мир железной дороги" Венгерский поезд DHM7 на станции Чоп. Фото: скриншот видео с YouTube "Мир железной дороги"
Венгерский поезд DHM7 на станции Чоп. Фото: скриншот видео с YouTube "Мир железной дороги"

Кабинет министров утвердил порядок использования средств госбюджета для проектирования и выполнения работ по восстановлению железнодорожного пути шириной 1435 мм от станции Чоп до станции Ужгород. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Согласно закону о госбюджете на 2021 год, на указанные цели запланировано направить 5 млн грн, они указаны как расходы развития.

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Главным распорядителем средств по этой бюджетной программе определено Министерство инфраструктуры, получателем — "Укрзализныця", которая должна отчитываться о тратах перед министерством каждый квартал не позднее 15 числа следующего за ним месяца.

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Согласно порядку использования этих средств, предусмотрено доведение путей европейской ширины для перрона ужгородского вокзала, в том числе строительство (реконструкция, капитальный ремонт) инфраструктуры железнодорожного транспорта, проектирование и осуществление авторского и технического надзора, закупка основных и вспомогательных материалов и оборудования.

Также предусмотрено финансирование затрат на содержание службы заказчика, инженерно-консультационных услуг и других затрат, входящих в смету строительства.

Напомним, анонсируя данный проект, власти ранее отмечали, что его реализация позволит создать в областном центре Закарпатья транспортный хаб для пересадки с пассажирских поездов из разных уголков Украины, следующих по "широкой" колее (1520 мм), на поезда колеи 1435 мм в Словакию, Чехию, Венгрию, Румынию, Австрию и другие страны Европы.

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