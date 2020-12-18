Транспорт 5 минут назад

Украина намерена в 2021 году начать восстановление "европейской" колеи от Чопа до Ужгорода

Украинцам обещают возможность доехать до венской оперы гораздо быстрее, чем сейчас

Министерство финансов сообщает, что за предусмотренные в государственном бюджете на 2021 год деньги, планируется провести проектирование и начало работ по восстановлению железнодорожной линии от Чопа до Ужгорода шириной пути 1435 мм.

Как говорится в сообщении ведомства, реализация этого проекта позволит создать в областном центре Закарпатья транспортный хаб для пересадки с пассажирских поездов из разных уголков Украины, следующих по "широкой" колее (1520 мм), на поезда колеи 1435 мм — в Словакию, Чехию, Венгрию, Румынию, Австрию и другие страны Европы.

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"Главная задача транспортного хаба в Ужгороде — это создание возможности путешествовать между Украиной и странами ЕС быстро, безопасно и комфортно... Благодаря проекту по восстановлению железной дороги европейской ширины, мы сможем ездить в купальни в Будапешт, на оперу в Вену или в другие европейские города так же, как сейчас во Львов или в Одессу, а возможно даже и быстрее", — отметил замминистра финансов Александр Кава.

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Так, по его словам, это позволит перемещаться из Ужгорода в Будапешт менее чем за 4 часа. Кроме того, это даст возможность открыть Украину для потока туристов из Европы.

Для большего удобства пассажиров и экономии времени на вокзале Ужгорода запланировано обустроить пункт таможенного и пограничного контроля, что позволит не останавливать поезда на государственной границе.

"Такая инициатива полностью соответствует недавно принятой транспортной стратегии ЕС, по которому железная дорога определена приоритетным видом транспорта, на развитие которого страны-члены ЕС будут направлять государственные инвестиции. Пассажирские перевозки этим видом транспорта должны увеличиться вдвое в ближайшие 10 лет", — отметил Кава.

Напомним также, что "Укрзализныця" планирует в 2021 году выделить в 2 раза больше денег по сравнению с 2020 годом на обновление, капитальный ремонт и модернизацию подвижного состава, а также строительство инфраструктуры.

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