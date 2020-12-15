Транспорт 1 час назад

"Укрзализныця" хочет переложить дотирование электричек на ОГА и крупные компании

Госперевозчик-монополист сетует на убыточность пригородных перевозок

"Укрзализныця" хочет переложить дотирование электричек на ОГА и крупные компании "Укрзализныця" хочет переложить дотирование электричек на ОГА и крупные компании

"Укрзализныця" планирует договариваться с областными администрациями, а также крупными компаниями, заинтересованными в перевозках сотрудников, о компенсации затрат на поддержание пригородных пассажирских перевозок, которые в целом планируется перевести на финансирование по остаточному принципу. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

Отмечается, что это направление работы остается самым убыточным для УЗ, а уровень компенсаций за такие перевозки не покрывает даже минимальных затрат.

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"Народные депутаты требуют от нас вводить пригородные маршруты в интересах своих отдельно взятых округов, но вопрос компенсации за эти перевозки остается открытым. Например, только Министерство образования и науки уже задолжало нам более 1 млрд грн компенсаций", — заявил глава правления УЗ Владимир Жмак.

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По его словам, "Укрзализныця" планирует заключать публичные договоры о предоставлении услуг с областными администрациями и крупными компаниями, которые заинтересованы в перевозках сотрудников в комфортных условиях.

"Подход простой: есть договор — есть электричка и качественный сервис, нет договора — будем обслуживать направления по остаточному принципу. Другого варианта воздействия на местные органы власти у нас практически нет", — подчеркнул он.

Жмак добавил, что УЗ также концентрирует внимание на борьбе с безбилетным проездом на пригородных направлениях, установке турникетов на станциях и увеличении штата контролеров.

Комментируя вопрос повышения тарифов на пассажирские перевозки в дальнем сообщении, Жмак напомнил, что это компетенция исключительно Министерства инфраструктуры, а УЗ может только предоставлять регулятору свои предложения.

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"Мы можем работать только с ценами на билеты в I классе поездов "Интерсити+", и мы их не повысили, а наоборот — снизили. Ранее эти вагоны были практически пустыми, а после снижения тарифов начали заполняться. Мы также будем общаться с Министерством инфраструктуры относительно сбалансированной тарифной политики в пассажирских перевозках", — резюмировал руководитель перевозчика.

УЗ также отмечает, что в январе-октябре уплатила местным бюджетам почти 3,1 млрд грн земельного налога и недополучила от них более 186 млн грн компенсаций за социальные перевозки.

Напомними,"Укрзализныця" в 2021 году намерена индексировать тарифы на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении с 1 марта на 2% ежемесячно.

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