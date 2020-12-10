"Укрзализныця" с марта собирается ежемесячно повышать цены на билеты на 2%

"Укрзализныця" в 2021 году намерена индексировать тарифы на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении с 1 марта на 2% ежемесячно. Об этом говорится в финансовом плане госкомпании, сообщает "Интерфакс-Украина".

В следующем году УЗ собирается получить 3,53 млрд грн чистой прибыли по сравнению с плановым показателем в 0,07 млн грн в текущем. При этом планируется, что выручка составит до 86,504 млрд грн и вырастет относительно ожидаемого итога 2020 года на 15,4% (но относительно планов на 2020-й — упадет на 3,2%).

Согласно финплану, показатель EBITDA (доналоговая прибыль) "Укрзализныци" в 2021 году по сравнению с планом 2020 года должна вырасти на 5,4% до 19,175 млрд грн, а капитальные инвестиции — более чем в 2,1 раза — до 27,238 млрд грн.

Так, на капитальное строительство в следующем году планируется направить 7,252 млрд грн, на покупку/изготовление основных средств — 8,484 млрд грн, на модернизацию основных средств — 5,785 млрд грн, а на капремонт — 5,189 млрд грн.

Доходы от грузовых перевозок УЗ намерена сократить на 5,2% по сравнению с планом-2020 и увеличить на 11,8% по сравнению с прогнозом по итогу года — до 72,088 млрд грн.

В свою очередь, доходы от перевозки пассажиров прогнозируются в размере 7,762 млрд грн, что на 43,6% выше плана на текущий год и почти вдвое больше ожидаемого итога-2020.

В компании также подчеркивают, что наибольший рост административных расходов предусмотрен за счет увеличения расходов на оплату труда и отчислений на социальные мероприятия.

Отметим, что в 2019 году УЗ получила чистую прибыль в размере 2,988 млрд грн.

Напомним при этом, что "Укрзализныця" обещает вернуть граненые стаканы в подстаканниках после карантина. Сейчас же напитки подаются в одноразовой посуде.