Транспорт 20 минут назад

"Укрзализныця" с декабря возобновит продажу кофе и чая в поездах

Напитки будут предоставляться в одноразовой посуде — стаканчиках по 0,25 л

Фото: УЗ Фото: УЗ
Фото: УЗ

"Укрзализныця" возобновляет реализацию чайно-кофейной продукции в пассажирских поездах. Как говорится в сообщении монополиста железнодорожных перевозок, решение принято по многочисленным обращениям и пожеланиям пассажиров.

При этом УЗ будет предоставлять данные услуги в соответствии с санитарно-гигиеническими и противоэпидемическими нормами: все напитки будут предоставляться в одноразовой посуде — гофрированных стаканах емкостью 250 мл.

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Цена услуги не изменится: чай, кофе и вода в бутылке (0,5 л) будут стоить по 10 грн. Заказать и оплатить напитки можно будет при оформлении билетов онлайн.

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Также в поездах будет продаваться и другая продукция в индивидуальной упаковке, в том числе печенье, вафли и снеки.

Напомним, "Укрзализныця" с 13 декабря намерена восстановить движение ряда поездов и запустить новые.

Кроме того, УЗ ввела на новогодние праздники поезд "Интерсити" №705/706 Киев — Славское, который ранее ходил в Пшемысль, но из-за карантина был отменен.

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