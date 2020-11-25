Транспорт 1 час назад

"Укрзализныця" с 13 декабря восстановит движение ряда поездов и запустит новые

УЗ намерена по случаю грядущих новогодних праздников улучшить сообщение с Западной Украиной

Фото: Одесская ОГА Фото: Одесская ОГА
Фото: Одесская ОГА

"Укрзализныця" перед новогодними праздниками намерена восстановить движения ряда поездов, назначить несколько новых, а также организовать дополнительные рейсы по существующим маршрутам. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

В частности, с 13 декабря с первыми обратными рейсами 14 декабря возобновляется движение ежедневных поездов №13/14 Киев — Солотвино (Тересва), №26/25 Одесса — Львов (Ужгород)/Рахов, №138/137 Хмельницкий — Лисичанск, а также №58/57 Ковель — Одесса (через день). Ежедневный поезд №70/69 Мариуполь — Львов запустят также 13 декабря, а обратно из Львова — 15-го.

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С 15 декабря (в обоих направлениях) восстановят ежедневный поезд №745/746 Киев — Славское, а с 18 декабря — 357/358 Киев — Рахов (обратно из Рахова 19-го числа).

В свою очередь, курсирование поездов №142 Львов — Бахмут и №217/218 Киев — Рахов уже восстановлено.

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Кроме того, УЗ назначила дополнительные поезда на Новый год: №168 Львов — Одесса 30 декабря и 3 января в оба направления; №198 Ковель — Львов 30 декабря, 3, 6 и 10 января в оба направления; а также №768/767 Киев — Херсон (из Киева 29 и 30 декабря, 3 и 10 января, из Херсона — 30 и 31 декабря, 4 и 11 января).

Также назначены дополнительные рейсы 30 декабря и 6 января поездов №774 Киев — Шостка и №782 Киев — Черкассы. Помимо этого, сообщается, что поезд №779/780 продлен по маршруту Сумы — Винница.

С 13 декабря ежедневно будут курсировать поезда №41/42 Днепр — Трускавец, №43 Ивано-Франковск — Киев, №45/46 Лисичанск — Киев и №118/117 Черновцы — Киев.

Напомним также, что "Укрзализныця" ввела на новогодние праздники поезд "Интерсити" №705/706 Киев — Славское, который ранее ходил в Пшемысль, но из-за карантина был отменен.

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