Vodafone: идея покрыть железную дорогу интернетом слишком убыточна, модель инвестиций ищем

Компания "Vodafone Украина" по итогам пилотного проекта по запуску мобильного интернета на железнодорожной линии из Киева до аэропорта "Борисполь" и дополнительных расчетов отмечает, что идея покрытия интернетом железных дорог Украины крайне убыточна для мобильных операторов и требует значительных вложений.

Об этом сказала на брифинге гендиректор компании Ольга Устинова, передает "Интерфакс-Украина".

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"У нас был проведен пилот совместно с Минцифры и регулятором (Нацкомиссией госрегулирования связи и информатизации). Мы обсуждали проект по железной дороге. Мы покрыли участок от Борисполя, чтобы посмотреть, как это работает по пилоту. Посчитали кейс, сколько примерно будет стоить за километр ж/д, если это будут все три оператора, два или один", — рассказала она.

По словам Устиновой, реализация идеи потребует слишком больших средств, и модель финансирования проекта сейчас обсуждается с НКРСИ и Министерством цифровой трансформации.

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"Понятное дело, тут вопрос даже не в том, интересен он с точки зрения бизнеса или нет. Он сугубо убыточен и требует больших инвестиций... Мы ищем сейчас модель, каким образом нужно проинвестироваться в железную дорогу. Не может здесь нагрузка быть только на мобильных операторов", — подчеркнула она.

В свою очередь, вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что этот вопрос находится в фокусе его ведомства.

"У нас задание, чтобы к середине декабря уже был четкий план и по дорогам, и по "Укрзализныце", — добавил он.

В 2021 году Минцифра и мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell планируют сосредоточиться на покрытии скоростным мобильным интернетом в первую очередь автодорог.

Напомним, что в конце октября три оператора запустили интернет 4G на остававшейся половине станций киевского метро. Не подключенной осталась лишь последняя открытая на сегодня станция "Теремки".