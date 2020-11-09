В октябре 4G появился в 1146 населенных пунктах Украины

В октябре украинские мобильные операторы расширили покрытие сети скоростного интернета 4G на 2497 населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации на его странице в Facebook.

"В 1146 городах и селах 4G появился впервые. 320 тысяч украинцев получили 4G впервые. За весь период реализации проекта — с июля по октябрь — более 4,7 млн украинцев получили 4G (7,7 тысячи населенных пунктов). При этом более 1,5 млн украинцев получили 4G впервые (3,8 тысячи населенных пунктов)", — отчитались в ведомстве.

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В целом по стране 4G-сетью уже покрыты 20 506 населенных пунктов. Осталось подключить еще 7,3 тысячи. В министерстве отмечают, что это главным образом небольшие села, где часто жители не имеют никакого доступа к скоростному интернету.

До конца текущего года планируется расширение сети в Черкасской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Напомним, 28 октября мобильные операторы запустили скоростной мобильный интернет 4G сразу на 23 станциях киевского метро. Подключить осталось лишь одну станцию — "Теремки".