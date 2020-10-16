IT и Телеком 20 минут назад

Сети 5G в Украине появятся не раньше 2023 года, — "Киевстар"

Сети пятого поколения появятся, когда будут поддерживающие стандарт смартфоны, а 4G не справится с нагрузками

СЕО "Киевстар" Александр Комаров. Фото: Киевстар СЕО "Киевстар" Александр Комаров. Фото: Киевстар
СЕО "Киевстар" Александр Комаров. Фото: Киевстар

5G в коммерческой эксплуатации в Украине появится в 2023 году. Такое мнение СЕО "Киевстар" Александр Комаров высказал во время конференции Re-Connection, на которой топ-менеджмент компании рассказал о последствиях пандемии для отрасли, подвел предварительные итоги и поделился мыслями о будущем рынка.

"Когда я говорю о том, что у меня есть видение 2021 года, в моем видении 2021 года 5G в коммерческой эксплуатации в Украине нет", — говорит Александр Комаров, отвечая на вопрос корреспондента Delo.ua. И даже планы чиновников запустить его в 2022 году вряд ли сбудутся. 

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Чтобы запустить новый формат связи нужно совпадение двух основных показателей: во-первых, больше смартфонов и других устройств, которые поддерживают стандарт пятого поколения, во-вторых, сети 4G должны выйти за пределы по емкости и скорости базовых станций. 

"Если пытаться свести мою точку и точку зрения парламента — это конец 2022 или 2023 год", — суммирует Комаров. 

При этом, как отметил директор по планированию и управлению качеством сетей Василий Пантов, компания провела тест на существующем оборудовании, объединив все диапазоны LTE — 2600, 1900 и 900 — и получила скорость более 800 мегабит в секунду. Соответственно, возможностей сетей четвертого поколения пока достаточно для потребностей украинских потребителей. 

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Что касается очередной волны радиофобии (странных теорий заговора о том, что сети пятого поколения вызывают коронавирус или помогают управлять чипами через вакцину — Delo.ua), то, по мнению Александра Комарова, регулятор — Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и информатизации — проводит правильную политику, собирая научную доказательную базу. Это поможет аргументировано объяснять свою позицию по внедрению технологии в будущем.

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