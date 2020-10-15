IT и Телеком 50 минут назад

Из-за потери роуминга в 2020 году украинские мобильные операторы не досчитаются 3 млрд грн

Тем не менее индустрия мобильной связи все же по итогам года вырастет на 10% за счет увеличения проникновения сетей четвертого поколения

СЕО "Киевстара" Александр Комаров. Фото: "Киевстар" СЕО "Киевстара" Александр Комаров. Фото: "Киевстар"
СЕО "Киевстара" Александр Комаров. Фото: "Киевстар"

В 2020 году по расчетам компании "Киевстар" индустрия мобильной связи в Украине в целом потеряет около 3 млрд грн из-за пандемии коронавируса, из которых собственные потери "Киевстар" оценивает в 1,5 млрд грн. 

Об этом заявили на конференции Re-Connection, на которой топ-менеджмент компании "Киевстар" рассказал о последствиях пандемии для отрасли, подвел предварительные итоги и поделился мыслями о будущем рынка. 

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Основной проблемой для отрасли оказалась потеря роуминга, который обеспечивал операторов, в том числе и валютными поступлениями. 

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Тем не менее, по словам менеджеров "Киевстара", индустрия все же по итогам года вырастет на 10% — за счет увеличения проникновения сетей четвертого поколения. Украина, по их словам, стала одной из наиболее быстро развивающихся стран: мы выросли на 18% по проникновению связи, и за 2019 год на мобильном интернете операторы заработали более 40 млрд грн. 

Кроме того, как заявил Александр Комаров, СЕО "Киевстар", по их расчетам, доля абонентов, пользующихся смартфонами, достигнет 70% к концу 2020 года. При этом он признает: абонентская база сократилась на 600 тысяч пользователей — в основном, из-за того, что люди на карантине переставали пользоваться второй сим-картой. При этом, абоненты используют больше интернета — на 8%, и больше голосовых услуг — на 38 минут (всего 641 минута в месяц). 

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Напомним, ранее Delo.ua сообщало о том, что "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell расширили сеть 4G в киевском метро

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