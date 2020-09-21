Владелец "Киевстара" обсуждает покупку онлайн-кинотеатра Megogo — СМИ

Холдинг VEON (владелец украинского оператора "Киевстар" и российского "Билайн") обсуждает покупку одного из крупнейших в СНГ онлайн-кинотеатров Megogo.

Сделка должна помочь укрепить позиции и сервиса, и оператора по сравнению с конкурентами, сообщает РБК.

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По данным источников издания, в рамках сделки онлайн-кинотеатр оценили в $120 млн. В то же время другой собеседник утверждает, что это стоимость только российского бизнеса "Megogo".

Предполагается, что если стороны договорятся, фактическое подписание сделки произойдет не ранее чем через полгода, отметил один из них.

Известно, что украинский предприниматель Владимир Боровик запустил Megogo в 2011 году. Помимо Украины, у компании есть представительства в России, Беларуси, Латвии, Казахстане, Молдове и Азербайджане.

Структура акционеров и финансовые показатели не раскрываются. По собственным данным, сервис является крупнейшим в Восточной Европе и СНГ, ежемесячная аудитория достигает 58 млн уникальных пользователей.

Как известно, холдинг VEON Ltd зарегистрирован на Бермудских островах, штаб-квартира расположена в Амстердаме. Он владеет российским "ВымпелКомом", украинским "Киевстаром", а также активами в Пакистане, Алжире, Бангладеш, Узбекистане, Казахстане, Киргизстане, Грузии и Армении.

Выручка холдинга во втором квартале составила $1,89 млрд, чистая прибыль — $156 млн. По состоянию на 30 июня 2020 года компании группы обслуживали 205 млн абонентов мобильной связи и 4,3 млн — фиксированной.

При этом 47,9% VEON принадлежит LetterOne Михаила Фридмана, Алексея Кузьмичева и Германа Хана.

Как сообщалось, с 2014 по 2019 год спрос на ОТТ-сервисы вырос в 4 раза и продолжает расти. Так в 2014 году 150 млн людей со всего мира смотрели видео через онлайн-кинотеатры. В 2019 году количество пользователей таких сервисов достигло 600 млн.