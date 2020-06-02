Какие технологии появятся в украинских онлайн-кинотеатрах в ближайшие 5 лет

Через 5 лет украинцы получат полноценный онлайн-кинотеатр на своих устройствах и чаще будут смотреть фильмы и живые трансляции дома.

Благодаря новым технологиям в украинских ОТТ-сервисах (платформы для просмотра видеоконтента через интернет, такие как Megogo, Netflix, oll.tv) зрители смогут управлять сеансом голосовыми командами, получать персонализированные рекомендации, взаимодействовать с контентом и проще искать сериалы и фильмы.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Побробнее об этих и других тенденциях, а также о прогнозе развития ОТТ идет речь в отчете GlobalLogic.

В ближайшие 5 лет, по прогнозам экспертов GlobalLogic, пользователи получат новые возможности в украинских стриминговых сервисах.

1. Смогут смотреть матчи в высоком качестве (4к и больше), концерты и шоу в прямом эфире без задержки в скорости передачи видео, которая может быть критичной, например, при спортивных трансляциях. Согласно исследованиям, даже 30-40-секундная задержка трансляции события, происходящего в реальном времени, способна доставить дискомфорт пользователю и снизить интерес к просмотру.

2. Будут экономить время на поиск контента, получать персонализированные рекомендации фильмов, сериалов и другого видеоконтента на основе аналитики поведения пользователя.

3. Доступ к большому разнообразию высококачественного контента (4К и 8К) на ОТТ-сервисах. Внедрение новых технологий, таких как 5G интернет, высокоскоростная передача видео с минимальной задержкой, популярность телевизоров с большим экраном и качественным изображением, будут постоянно увеличивать предложение и, соответственно, стимулировать спрос на контент высокого качества.

4. Смогут использовать стриминговый сервис непосредственно для покупки товаров или услуг, о которых будут узнавать через персонализированные рекламные объявления, связанные с тематикой контента.

Следующим шагом будет интеграция с платформой для покупок, что даст возможность делать заказы прямо в ОТТ-сервисе с минимальной паузой во время просмотра контента. Помимо этого, ожидается ряд улучшений пользовательского опыта. Среди них управление голосовыми командами, улучшенная система поиска, а также интерактивный дизайн сайта с предпросмотром видео.

Над расширением функциональности работают ІТ-инженеры со всего мира. К примеру, тысяча украинских специалистов GlobalLogic создает разработки для более 50 проектов в сфере медиа. Среди них стриминговый сервис и производитель медиаплееров Roku, американская компания Harmonic, которая предоставляет инфраструктурные решения для телевидения и интернета, и многие другие.

"Мы видим, как с каждым годом растет спрос на качественный видеоконтент. Это определяет вектор развития рынка устройств, а также влияет на ОТТ-сервисы — компании, обеспечивающие трансляцию видео на эти устройства. Последние предлагают все новые и новые технические решения, которые помогут пользователям наслаждаться кино и сериалами, не выходя из дома. Мы ожидаем, что популярность ОТТ-сервисов в Украине будет продолжать расти, а их функциональность — усложняться. Это будет то, что мы уже видим у международных игроков рынка и даже больше: от персонализации контента и рекламы в профиле до совершения покупок и управления другими устройствами на базе интернета вещей (IoT)", — комментирует Андрей Яворский, вице-президент по стратегии и технологиям GlobalLogic.

С 2014 по 2019 год спрос на ОТТ-сервисы вырос в 4 раза и продолжает расти. Так в 2014 году 150 млн людей со всего мира смотрели видео через онлайн-кинотеатры. В 2019 году количество пользователей таких сервисов достигло 600 млн.

Самый популярный онлайн-кинотеатр — Netflix. Им пользуются 187 млн подписчиков по всему миру, среди которых 258 тысяч украинцев. С 2017 по 2020 год украинских зрителей Netflix стало в 6 раз больше. Наиболее сильный рост количества подписчиков стриминговых сервисов произошел во время карантина. К примеру, Netflix привлек 15 млн новых пользователей со всего мира. В Украине также заметен рост спроса на видеоконтент.

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", с внедрением карантина 38% украинцев чаще смотрят сериалы и фильмы. По данным Megogo, украинцы стали в среднем на 22% дольше смотреть контент с помощью сервиса. По информации Performance Research, 70% американцев после карантина планируют смотреть кино дома, а не в кинотеатрах. Есть основания полагать, что эта доля вырастет и среди украинских пользователей.

О компании: GlobalLogic — лидер в сфере услуг по разработке цифровых продуктов. Мы помогаем нашим клиентам проектировать и создавать инновационные продукты, платформы и цифровые решения для современного мира. Объединяя стратегический дизайн, комплексный инжиниринг и экспертизу в разных отраслях, мы помогаем нашим клиентам выйти на новые уровни возможного и ускорить их переход к цифровому бизнесу будущего.

В 2020 году GlobalLogic заняла первое место в ведущих рейтингах "Лучший работодатель" в категории IT. Среди них Randstad Employer Brand Research от Ancor, "Лучших работодатель" от Ernst & Young, а также "Репутационные активисты" от PR-Service. Центральный офис GlobalLogic находится в Кремниевой долине в США, а инжиниринговые и дизайн-центры расположены по всему миру. Мы делимся нашей глубокой экспертизой с клиентами в сферах коммуникаций, автопрома, здравоохранения, технологий, медиа и развлечений, промышленности и полупроводников.