Дивлячись у майбутнє, інвестуємо в "Hollywood українською" — Олександр Вітько, sweet.tv

Олександр Вітько, засновник sweet.tv, розповів про те, які можливості дає сервіс споживачам, з якими голлівудськими студіями у компанії підписані прямі контракти, як працюють над дубляжем кінохітів в рамках проекту "Hollywood українською" і які при цьому заходи безпеки вимагає Голлівуд від українських партнерів.

А також про те, як карантин відбився на роботі VOD-сервісів і стрімінгових платформ та що чекає цей бізнес в майбутньому.

Олександре, розкажіть, як народилася ідея онлайн-кінотеатру? З чого ви починали і як розвивали сервіс?

Історія національного онлайн-кінотеатру sweet.tv почалася в 2017 році. Тоді ми сфокусувалися на HD-якості, до якої потім додалися 4К-канали. Ми спочатку протиставляли себе неякісному зображенню і піратству. Це і стало тим фундаментом, на якому ми продовжуємо будувати бізнес. Але для успіху недостатньо одного лише фундаменту. Тому ми постійно шукаємо можливості, як зробити сервіс ще кращим.

Ми створили один з найбільш зручних і інтуїтивно зрозумілих додатків в країні, наповнили бібліотеку культовими фільмами і підключили всі найбільш рейтингові телеканали. На цьому етапі ми зрозуміли, що крім класного продукту нам важливо запропонувати людям додаткову цінність. Яку? Щоб відповісти на це питання, нам було необхідно ще краще пізнати свою аудиторію. Тому провели опитування і з'ясували, що українці хочуть дивитися фільми українською, але, на жаль, не завжди можуть.

Адже в Україні до 2006 року фільми, які демонструвалися в кінотеатрах, українською мовою не дублювалися (за рідкісним винятком — Delo.ua), а при трансляції на національних телеканалах вони озвучувалися "на швидку руку", що найчастіше приводило до втрати якості.

І ми поставили собі за мету дати доступ кожному українцю до крутого легального контенту з дубляжем якісною рідною мовою. Взяли на себе ініціативу щодо дублювання культових фільмів, які свого часу були позбавлені цієї можливості. Так народився проект "Hollywood українською".

У чому особливість і унікальність sweet.tv в порівнянні з конкурентами?

Наша унікальність — це активна позиція: бути не тільки транслятором контенту, але і його творцем. Sweet.tv — перша дійсно українська ОТТ-компанія, яка уклала прямі контракти з голлівудськими кіностудіями на поширення легального контенту виключно на території України. А ще — майже всю бібліотеку нашого онлайн-кінотеатру можна дивитися українською мовою. Але ми поважаємо вибір кожного, тому пропонуємо три доріжки: українську, російську та англійську.

Також на ринку нас виділяє стратегія наповнення кінозалу: ми не женемося за кількістю, не додаємо всі фільми поспіль. Ми гарантуємо якість. Краще щовечора дивитися хороший фільм, ніж пробиратися через безліч посередніх в пошуку "діаманту". Таким чином, ми економимо час глядача і гарантуємо емоції.

І все це доступно до перегляду в межах стандартного тарифу.

До того ж наш додаток може працювати з мінімальною швидкістю інтернету. Це означає, що фільми можна дивитися в будь-якій точці України, навіть в дорозі або десь в горах.

За останні півроку що змінилося в бізнесі онлайн-кінотеатрів, VOD-сервісів і стрімінгових платформ?

Можна сказати, що карантин зіграв на користь. Адже в онлайн перейшли майже всі, у кого була можливість. Така тенденція простежується не тільки в Україні, це світовий показник. YouTube і Netflix навіть довелося спеціально знижувати якість картинки на території Європи, щоб зберегти технічну здатність обслужити такий великий потік користувачів.

Ми теж відчули великий попит під час жорсткого карантину в березні-травні.

А яке зростання підключень зафіксували в цей час?

Щоденний показник підключення нових користувачів збільшився в 3-4 рази. Разом з ним надзвичайно зріс і рівень щоденного споживання контенту. У той час українці дивилися ТБ і фільми так само активно, як дивляться їх, наприклад, в новорічну ніч.

Я переконаний в тому, що розваги почнуть переходити в діджитал. Велика частина з них вже в значній мірі там. Що стосується нас, ми і надалі плануємо розвивати в Україні те, що вміємо робити високопрофесійно — надавати якісний VOD-сервіс.

А що приваблює користувачів в онлайн-кінотеатрі в порівнянні з традиційним офлайн?

Вважаю, що у кожного формату є свої переваги. Наприклад, в цьому році зі зрозумілих причин саме онлайн-кінотеатри вийшли на перший план.

Очевидно, що онлайн дає ряд можливостей: можна неодноразово переглядати гарячі прем'єри і світову кінокласику; можна отримати доступ на цілий місяць до класної бібліотеки фільмів на будь-який смак за ціною двох-трьох чашок кави; можна дивитися контент в різних місцях (вдома, в дорозі, на моры, в горах і т.д.) і на будь-яких гаджетах, а також отримати контент для всієї родини — телебачення, фільми, мультфільми, серіали.

Є пріоритети в жанрових уподобаннях у вашої аудиторії?

Жанрові уподобання — річ суб'єктивна, вони залежать значною мірою від настрою глядача і навіть від пори року. Хоча є і вічні лідери в українського глядача — це комедії і екшни. Все-таки це найлегші для сприйняття жанри, які відмінно підходять для родинного кіновечора. Далі йдуть детективи і драми — для більш досвідченого глядача.

А будь-які нові запити у ваших споживачів виникали останнім часом?

Як я вже зазначив вище, основний запит споживача останнім часом — це локалізований контент якісною українською мовою. Глядача вже не здивувати HD-якістю або російськомовною аудіодоріжкою. Зараз українська доріжка цінується все більше і більше, що не може не радувати. Адже таким чином розвивається український ринок кіноконтенту. Глядач звик дивитися фільми в кінотеатрах українською мовою, відповідно він починає шукати українську доріжку і на інших ресурсах споживання кіноконтенту.

Ми фокусуємося на майбутньому — в Україні має бути офіційно доступний кращий світовий контент і, що важливо, цей контент повинен бути локалізованим. Тобто переведеним і адаптованим на якісну, правильну українську мову. Для цього і запустили проект "Hollywood українською", мета якого якісно озвучувати і дублювати рейтингові фільми українською мовою.

Я впевнений, що художній дубляж нашою рідною мовою — це справжня цінність. І чим більше фільмів отримають таку доріжку, тим більше глядачів долучаться до легального перегляду контенту. З іншого боку, це підвищить популярність самої української мови.

З якими голлівудськими студіями у вас є прямі контакти?

Ми підписали прямі контракти з голлівудськими мейджерами Walt Disney, Paramount, Universal і Sony, тобто провідними кіностудіями, які випускають понад 90% кращого світового кіно. Саме ці контракти відкривають нам можливість отримати доступ до офіційних озвучок нових фільмів і можливість озвучити або переозвучити класику.

До речі, це дуже знакова подія для нас, адже на сьогодні ми перша українська ОТТ-компанія (від англ. Over the top — надання відеопослуг через інтернет — Delo.ua), яка уклала з ними прямі контракти. На українському ринку такого ще не було. Ми працюємо з мейджерами на стандартних умовах, які вони встановлюють для нашого регіону. Але навіть для них було незвичайним те, що їх кращий контент купувався нами тільки для показу на території України, бо зазвичай їх хіти купують глобальні сервіси, які отримують права на трансляцію по всьому СНД. Так що і для нас, і для мейджерів це була нова практика.

Які фільми дублюєте в рамках проекту "Hollywood українською"?

Робимо ексклюзивний україномовний дубляж і озвучку культових фільмів і трейлерів від голлівудських кіностудій Disney, Paramount, Universal і Sony. Разом з експертами голлівудських кіностудій відібрали в бібліотеку фільми, рейтинг IMDb яких вище 6.

Але навіть для них було незвичайним те, що їхній кращий контент купувався нами тільки для показу на території України, тому що зазвичай їхні хіти купують глобальні сервіси, які отримують права на трансляцію по всьому СНД.

Хочемо, щоб глядач міг відчути кожну емоцію і кожен півтон фрази головного чи другорядного героя. Тому приділяємо величезну увагу деталям: робимо авторський переклад, підбираємо класних акторів дубляжу і застосовуємо ліпсінг (синхронізацію артикуляції зі звуком — Delo.ua). В результаті глядач отримує по-справжньому якісний продукт, який можна із задоволенням дивитися.

На сьогодні закінчили дубляж чотирьох фільмів "Гаррі Поттера". Доббі дублює Віктор Андрієнко (відомий український кіноактор, у фільмографії якого стрічки "Байки Мітяя", "Ржевський проти Наполеона", "Той, хто пройшов крізь вогонь", "Іван Сила", "Окупація" і ін. — Delo.ua), а Дамблдора — Лесь Задніпровський (актор театру ім. Івана Франка — Delo.ua).

З якими студіями дубляжу працюєте?

З професійної студією дубляжу "Так Треба Продакшн". З нами в проекті "Hollywood українською" професійні режисери, редактори, актори. Нас підтримали українські селебріті Юрій Горбунов, Руслана Писанка, Віктор Андрієнко, Лесь Задніпровський, а також діти українських зірок — Марія Полякова, Тимур Кухар, Андрій Потапенко. За що ми дуже їм вдячні.

Які критерії якості дубляжу для вас є обов'язковими і які нюанси необхідно враховувати при дублюванні фільмів?

Дуже важливо розуміти різницю між дубляжем і озвученням. Ці поняття часто плутають, називаючи і те, й інше — просто озвученням. Дубляж — це коли повністю видаляється мова оригіналу, тобто користувач не чує голоси акторів, натомість чує багатоголосу доріжку з голосами акторів дубляжу. У цьому методі дуже важливий "ліпсінг" — коли актор-дубляжу підлаштовується під рух губ актора в кадрі.

Озвучка — це коли мова оригіналу приглушена, її майже не чути, а поверх накладається аудіодоріжка іншою мовою. Але навіть при якісної озвучці не створюється відчуття "локалізації фільму", адже накладені фрази можуть бути довшими або коротшими фраз мовою оригіналу, крім того в озвучці задіяні 2-3 актора, тобто не у кожного другорядного героя буде свій голос і своя інтонація. Однак такий метод значно дешевший і швидший.

Купуючи фільми у кіностудій, ми отримуємо вихідні відео- і аудіо-файли, скрипти мовою оригіналу, гайдлайни для локалізації та ін. І вже в Україні проводиться вся робота по локалізації контенту.

Ми робимо авторський художній переклад з адаптацією під культурні особливості України. Звичайно, у кожної студії є свої вимоги до локалізації їх продукту. В рамках цих правил ми робимо офіційну українську доріжку за свій рахунок: за допомогою досвідчених режисерів дубляжу проводимо кастинг професійних акторів і залучаємо українських селебріті. Це масштабний проект, яким займається велика проектна група sweet.tv.

Зараз ми відкриваємо конкурс для всіх небайдужих до питання української доріжки — ми будемо раді співпраці з тими, хто бажає взяти участь у дублюванні фільмів.

Яких заходів безпеки вимагають від вас голлівудські кіностудії, віддаючи вам в роботу над дубляжем необхідні аудіо- та відеоматеріали?

В першу чергу, відбувається процес технічного узгодження: перевіряється відповідність нашої системи і устаткування високим стандартам технічної бази голлівудських кіностудій. Ми проходимо аудит, анкетування та тестування з боку фахівців голлівудських студій. Після, отримавши схвалення, ми переходимо до узгодження заходів безпеки контенту, який плануємо отримати від мейджера. У нашому сервісі задіяний ряд світових систем безпеки, який дозволяє відповідати цим вимогам.

Тільки отримавши офіційне підтвердження від кіностудій по пунктам, описаним вище, можлива доставка нам оригіналів і подальша співпраця. Відповідно, всі фільми і матеріали ми отримуємо виключно по безпечних каналах обміну інформацією.

Ви сказали, що провівши опитування аудиторії, побачили, що є запит на фільми з українським дубляжем, і виявилося, що вони в дефіциті. А який контент в найбільшому дефіциті?

Перш за все, існує великий дефіцит україномовних матеріалів до фільмів. Особливо це стосується трейлерів. Для кінохітів до 2006 року вони практично відсутні. Зараз ми самостійно перекладаємо українською мовою більше 500 трейлерів.

Щоб залучити користувачів до якісного україномовного контенту, sweet.tv оголошує всеукраїнський розіграш цінних призів серед усіх нових передплатників сервісу, які активують підписку у вересні цього року.

Щодня протягом місяця в ранковому ефірі "Російського Радіо Україна" будуть розігруватися смарт-телевізори Samsung 4К.

А 2 жовтня 2020 на тій же радіостанції відбудеться розіграш суперпризу — автомобіля KIA Sportage. Стежити за переможцями і приєднатися до акції можна на сайті www.sweet.tv.

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