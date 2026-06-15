Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,81

--0,11

EUR

51,86

+0,02

Наличный курс:

USD

44,90

44,80

EUR

52,30

52,08

Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Partners Projects

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинцы увеличили уплату военного сбора на четверть

военный сбор
Налогоплательщики увеличили уплату военного сбора

За первые пять месяцев текущего года поступления от военного сбора в государственный бюджет Украины достигли 77,4 млрд. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Этот результат на 25,5% превышает показатель аналогичного периода в прошлом году, когда бюджет получил 61,6 млрд грн.

Традиционным лидером по объему уплаты военного сбора остается столица. В разрезе регионов наибольший финансовый вклад обеспечили:

  • Город Киев – 25,6 млрд грн;
  • Днепропетровская область - 8,3 млрд грн;
  • Львовская область - 6,2 млрд грн;
  • Харьковская область - 4,9 млрд грн.

Средства направляются как прямые инвестиции в обороноспособность страны, финансовое обеспечение военнослужащих и стабильность государства.

Кто освобожден от уплаты?

В то же время в ведомстве напомнили о действующих налоговых льготах для защитников. Самозанятые лица (в частности ФЛП), мобилизованные или подписавшие контракт на прохождение военной службы, освобождаются от уплаты военного сбора на все время службы.

Эта норма применяется автоматически благодаря интеграции с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов.

Начисление сбора прекращается с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта (но не ранее 24 февраля 2022) на основе внесенных в реестр дат.

Напомним, 14 мая Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий, что военный сбор будет идти исключительно на денежное довольствие военнослужащих Вооруженных сил Украины .

Автор:
Татьяна Бессараб