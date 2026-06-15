Украинцы увеличили уплату военного сбора на четверть

За первые пять месяцев текущего года поступления от военного сбора в государственный бюджет Украины достигли 77,4 млрд. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Этот результат на 25,5% превышает показатель аналогичного периода в прошлом году, когда бюджет получил 61,6 млрд грн.

Традиционным лидером по объему уплаты военного сбора остается столица. В разрезе регионов наибольший финансовый вклад обеспечили:

Город Киев – 25,6 млрд грн;

– 25,6 млрд грн; Днепропетровская область - 8,3 млрд грн;

- 8,3 млрд грн; Львовская область - 6,2 млрд грн;

- 6,2 млрд грн; Харьковская область - 4,9 млрд грн.

Средства направляются как прямые инвестиции в обороноспособность страны, финансовое обеспечение военнослужащих и стабильность государства.

Кто освобожден от уплаты?

В то же время в ведомстве напомнили о действующих налоговых льготах для защитников. Самозанятые лица (в частности ФЛП), мобилизованные или подписавшие контракт на прохождение военной службы, освобождаются от уплаты военного сбора на все время службы.

Эта норма применяется автоматически благодаря интеграции с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов.

Начисление сбора прекращается с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта (но не ранее 24 февраля 2022) на основе внесенных в реестр дат.

Напомним, 14 мая Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий, что военный сбор будет идти исключительно на денежное довольствие военнослужащих Вооруженных сил Украины .