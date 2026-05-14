Военный сбор будет идти исключительно на зарплаты ВСУ: Верховная Рада поддержала законопроект

14 мая Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий, что военный сбор будет идти исключительно на денежное довольствие военнослужащих Вооруженных сил Украины .

Как пишет Delo.ua, об этом стало известно по трансляции заседания парламента.

Законопроект №15167 о спецфонде для военного сбора прошел с минимальным количеством голосов. Его поддержали 226 депутатов.

Основные положения документа

Документ предусматривает создание специального фонда из государственного бюджета для целевого использования средств. В случае принятия законопроекта в целом, с 1 января 2027 года и в течение трех лет после завершения войны военный сбор в полном объеме будет засчитываться в этот фонд и направляться на выплаты ВСУ.

Это позволит ежегодно аккумулировать более 200 млрд. грн. и тратить эти средства исключительно на зарплаты военнослужащих.

По словам главы Бюджетного комитета Верховной Рады Роксоланы Подласой , сейчас этот шаг имеет в основном политическое значение, ведь сейчас почти все внутренние доходы бюджета и так тратятся на оборону, в частности на закупку оружия и выплаты военным.

Чем обусловлено такое предложение

Эта инициатива появилась на фоне регистрации в парламенте трех разных законопроектов, предлагающих модели распределения средств после продления повышенного военного сбора на уровне 5%. Это стало возможным благодаря ранее принятому закону №4835-IX, зафиксировавшему действие сбора на три послевоенных года и предусмотревшему его зачисление в спецфонд для прозрачного финансирования потребностей армии.

Напомним, что 14 апреля Владимир Зеленский подписал закон о продолжении повышенного военного сбора 5% еще на три года после официального завершения военного положения.

Продолжение сбора является необходимым условием для дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом и получения макрофинансовой помощи. Международные доноры настаивают на усилении внутренних ресурсов страны для покрытия дефицита бюджета.