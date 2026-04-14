Зеленский подписал закон о продлении военного сбора 5%: какие сроки действия

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении повышенного военного сбора 5% еще на три года после официального завершения военного положения.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Рады.

Принятие этого законопроекта стало реализацией одного из ключевых структурных требований Международного валютного фонда.

Продолжение действия сбора является необходимым условием для дальнейшего сотрудничества с МВФ и получения макрофинансовой помощи. Международные доноры настаивают на усилении внутренних ресурсов страны для покрытия дефицита бюджета.

По расчетам Министерства финансов сохранение ставки в 5% позволит дополнительно привлечь в государственный бюджет более 140 миллиардов гривен.

Ключевой новацией является изменение механизма использования средств: военный сбор будет направляться в отдельный специальный фонд государственного бюджета, который будет формироваться исключительно для финансирования оборонных нужд. Ранее эти поступления зачислялись в общий фонд бюджета.

В Министерстве финансов сообщали, что действующие ставки остаются без изменений:

5% - для физических лиц (для военнослужащих и работников сектора безопасности и обороны - 1,5% из доходов в виде денежного довольствия (кроме доходов, освобожденных от налогообложения военным сбором);

10% от минимальной зарплаты - для ФЛП 1, 2 и 4 групп;

1% от дохода - для плательщиков единого налога 3 группы (ФЛП и юридических лиц, кроме е-резидентов)

Напомним, 7 апреля Рада приняла в целом законопроект №15110, предусматривающий продление действия военного сбора на три года после завершения войны. Документ поддержали 257 народных депутатов.

Заметим, бизнес выступал против такого решения. Старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский считает, что сохранять военный сбор после окончания войны — само собой нонсенс.